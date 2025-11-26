Ema Pulido explota contra Aarón Mercury y le dice sus verdades: “Todo está adaptado para que no te esfuerces”

En la recta final de Las estrellas bailan en Hoy, Ema Pulido encendió la conversación al cuestionar el desempeño de Aarón Mercury, uno de los participantes más seguidos por el público. Durante la emisión, la crítica puso sobre la mesa varios señalamientos que provocaron reacciones inmediatas tanto en el foro como en redes sociales, donde el influencer suele mover a una enorme comunidad. Su participación, que había avanzado entre apoyos y controversias, volvió a dividir opiniones justo cuando la competencia entra en su momento más decisivo.

Aarón Mercury durante su presentación de la dinámica “Boomerang” compartió el escenario con Pía Sanz. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó con Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy?

Esta semana, Las estrellas bailan en Hoy presentó la dinámica “Boomerang”, en la que los participantes deben intercambiar parejas para demostrar su capacidad de adaptación sobre la pista.

En esta ocasión, tras un sorteo, Aarón Mercury bailó con Pía Sanz en Las estrellas bailan en Hoy, un reto que llegó con complicaciones logísticas: la actriz tuvo que ausentarse por un viaje y el influencer enfrentó un compromiso previamente pactado, lo que dejó a ambos con un solo ensayo para preparar su presentación.

A pesar del tiempo limitado, la dupla apostó por una propuesta que mezclaba atrevimiento y energía urbana, buscando imprimir personalidad y química en cada movimiento.

Su número se desarrolló al ritmo de una base moderna que permitió incluir elementos de street dance y actitudes más teatrales, con la intención de mostrar soltura a pesar de la presión y las dificultades previas.

Aarón Mercury llegó confiado a la pista, pero la dinámica “Boomerang” terminó jugándole en contra con Ema Pulido. / Foto: Redes sociales

¿Qué le dijo Ema Pulido a Aarón Mercury en Las estrellas bailan en Hoy?

Ema Pulido no dejó pasar la oportunidad de marcarle el ritmo a Aarón Mercury con una de sus críticas más contundentes en lo que va de la competencia de Las estrellas bailan en Hoy. Aunque reconoció que la combinación con Pía Sanz se “vio muy bien”, la jueza dejó claro que el influencer está lejos de explotar sus capacidades reales.

Con su estilo directo, le recordó que cuenta con todas las condiciones a su favor, el cariño del público, apoyo del equipo y una pareja sólida, pero que aún así su desempeño no refleja un esfuerzo proporcional. “Tienes todo a la mano… pero las usas tan poquititititito”, dijo, subrayando que el problema no es la falta de talento, sino la falta de entrega.

“Todo está adaptado para que no te esfuerces”, le comentó.

Pulido explicó que el número estuvo visiblemente adaptado para facilitarle el trabajo, una estrategia que, a su juicio, minimiza lo que podría ofrecer si se comprometiera más con los ensayos y la técnica. Le hizo ver que, sin esa adecuación y sin la presencia escénica de su compañera, el resultado habría sido completamente distinto. “Si no hubiese sido por Pía, no sé qué carambas ibas a hacer”, soltó entre señalamientos, insistiendo en que su potencial sigue sin desplegarse por completo.

Para la jueza, Aarón Mercury tiene la posibilidad de sorprender si decide tomarse el proceso con mayor disciplina. Incluso le dijo que, sin necesidad de estudiar baile profesional, podría alcanzar un nivel muy superior si se entregara “al 100%”.

Aarón Mercury llegó a Las estrellas bailan en Hoy tras salir de La casa de los famosos México 2025. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Aarón Mercury, participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Aarón Mercury, cuyo nombre real es Aarón Hernández González, es una de las figuras digitales más populares de los últimos años. Nacido el 2 de noviembre del 2000, el joven influencer encontró en TikTok el escenario perfecto para mostrar su carisma, su humor y su habilidad para conectar con millones de usuarios.

Antes de alcanzar la fama masiva, Aarón abrió su cuenta de TikTok en mayo del 2019, sin imaginar que en poco tiempo se convertiría en un fenómeno. Su crecimiento se disparó en 2020 cuando se integró al Team Ken, un colectivo de influencers que lo catapultó a nuevas audiencias. Desde entonces, su presencia digital se fortaleció, pues en Instagram también comparte desde momentos cotidianos hasta proyectos musicales y colaboraciones con otros creadores.

Además de su éxito en redes, Aarón Mercury ha explorado otros caminos creativos. Se lanzó como cantante con temas como “Súper conectados” y “Apaga la luz”, que han sido bien recibidos por sus fans. Su atractivo y presencia en pantalla también le valieron una nominación como uno de los rostros más bellos del 2024 por el portal TC Candler, reconocimiento que reafirmó su presencia dentro del entretenimiento digital.

Su popularidad lo llevó a dar un salto a la televisión, donde Aarón Mercury participó en La casa de los famosos México 2025. Durante su estancia protagonizó momentos comentados en redes y mostró una personalidad más estratégica y competitiva. Finalmente se convirtió en el séptimo eliminado del reality show, el cual fue totalmente controversial debido a que señalaron que fue un presunto “fraude”.

