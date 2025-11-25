¿Integrante de ‘Hoy’ abandona el programa tras accidente de su mamá? “Cayó de las escaleras y se fracturó”

Karenka no la ha tenido fácil en el reality Las estrellas bailan en Hoy. Lleva más de 1 mes alejada de su hijo, que vive en Cancún, y para colmo, su mamá, quien cuidaba al menor, sufrió un terrible accidente. “ Mi madre se cayó hace unos días de las escaleras de la casa. En lugar de dar el paso para la estancia, se norteó y dio el paso hacia la escalera. Se fracturó la cabeza, el pie y tiene golpes en el cuerpo. Se encontraba sola con el niño ”.

¿Cuál es el estado de salud de la mamá de Karenka, actual participante de Las estrellas bailan en Hoy?

Por este incidente, la bailarina, Karenka, pensó en dejar la competencia. Nos explicó que a su mamá le realizarán estudios, pero dentro de lo que cabe, no fue algo grave:

Tiene el pie con un yeso. Parece que todo está bien, gracias a Dios. No pasó a mayores, pero ahí pude haber abandonado la competencia. Estamos viendo traer de Cuba (su país de origen) a un tío para que cuide al niño y a mi mamá. Karenka

A Karenka le ha pesado estar lejos de su pequeño: “Ha sido muy duro. Solo de pensarlo, se me empiezan a aguar los ojos”.

¿Qué polémica protagonizó Karenka en Las estrellas bailan en Hoy?

La participación de Karenka también ha estado envuelta en la polémica, tras criticar que a un baile de Aldo Guerra y Jessica Díaz le dieran un 10, cuando los jueces no les dijeron que lo habían hecho perfecto. Esto provocó que Jessica Díaz le llamara envidiosa.

Se defendió ante esta situación: “En ningún momento los critiqué. Me enfrenté a los jueces, que es muy diferente. Les dije: ‘¿Cómo es posible que acaban de cantar que hay errores en la coreografía, que la cargada parecía un saco de papas, que las piernas dobladas, y acto seguido dan un 10, que es igual a excelencia?’. Por eso levanté la voz, porque no entendí”.

¿Cómo maneja Karenka sus emociones en Las estrellas bailan en Hoy?

“Trabajo mi alma con la meditación. La envidia es algo que jamás ha albergado mi corazón. Nunca llamaría a nadie ‘envidiosa’ aunque lo fuera. Es una palabra muy profunda y delicada. Llevo 8 realities y ya saben que digo las cosas de frente y como son”.

Finalmente, aclaró los pleitos que se han visto en las cápsulas de baile entre ella y su compañero, el actor Manuel Riguezza: “Es la adrenalina de buscar la perfección, pero siempre viene desde el amor. Nunca ha habido una pelea desde el odio o el rencor, y sí en pro de la excelencia”.

