¿Gaby Ramirez está en peligro? Actriz muestra las terribles heridas de su pierna tras mordida de un perro

La actriz y conductora Gaby Ramírez mostró cómo se ve la herida que presenta y habló sobre el proceso de recuperación que atraviesa, luego del incidente que vivió durante su estancia en Los Ángeles, donde fue atacada por un perro que se encontraba en un taller mecánico.

No te pierdas: Papá de conductora de ‘Sale el sol’ hospitalizado de emergencia; lo anuncian en plena transmisión en vivo

¡El ataque que casi la deja sin caminar! Gaby Ramírez muestra heridas por mordida de perro. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez habló sobre el incidente que vivió en noviembre y que la llevó a recibir atención médica de emergencia durante su estancia en Estados Unidos. En el programa Hoy, la actriz relató que el hecho ocurrió dentro de un taller mecánico, donde fue atacada por un perro bulldog francés sin que existiera alguna señal previa que la alertara de lo que estaba por suceder.

“El perro no me dejó ni dar dos pasos, no escuché un gruñido, una cadena, un jadeo; sino que se fue directamente a la pierna y, como ya lo vieron, me destrozó la pantorrilla”, dijo Ramírez, quién posteriormente relató que tenía miedo de perder una extremidad.

La actriz también compartió que, tras la agresión, surgió una preocupación adicional, ya que no se pudo comprobar que el perro contara con su esquema de vacunación. Por esta razón, el animal permanece bajo observación para descartar enfermedades como la rabia. Según señaló, los dueños del perro se mostraron accesibles y conscientes de la situación, al reconocer la falta de cuidados que derivó en el incidente.

No te pierdas: Joanna Vega-Biestro y Gaby Ramírez protagonizan ‘discusión’ en vivo durante Sale el sol: “Nadie te quiere”

¿Cómo va la recuperación de Gaby Ramírez después de mordida de un perro?

Gaby Ramírez compartió una actualización sobre su estado de salud y el proceso de recuperación que enfrenta tras el accidente que sufrió en Estados Unidos. A través de una reciente aparición pública, la actriz dio a conocer cómo luce actualmente su pierna y explicó que decidió continuar con su tratamiento médico en México, donde sigue bajo supervisión especializada para atender las secuelas de la mordida.

La actriz explicó que la recuperación ha sido progresiva y que la apariencia de la herida responde a los procedimientos que actualmente recibe, los cuales forman parte del tratamiento para evitar complicaciones. Ramírez señaló que este tipo de lesiones requieren cuidados constantes, seguimiento médico y atención puntual para que la piel se recupere de manera adecuada.

“Va muy bien, ahorita se ve así por el láser. Las mordidas de perro no se pueden suturar, como en mi caso se salió la carne, nada más cerraron de esquina a esquina y en medio, solito va la piel sacando las infecciones y demás, una tiene que tener muchos cuidados y tratamientos para limpiar y sobre todo también antibióticos”, dijo la actriz en entrevista con Televisa Espectáculos.

No te pierdas: Conductora de Sale el sol fue atendida de emergencia en plena transmisión; esto se sabe de su estado de salud

Gaby Ramírez rompe el silencio y exhibe las heridas que le dejó un perro. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Gaby Ramírez?

De acuerdo con la información que ella misma ha compartido, el estado de salud de Gaby Ramírez se mantiene estable y actualmente se encuentra en México, donde continúa con su proceso de recuperación bajo supervisión médica.

La actriz ha señalado que sigue al pie de la letra las indicaciones de los especialistas y que permanece enfocada en su tratamiento, mientras agradece las muestras de apoyo que ha recibido tras el incidente.

Y agregó que el proceso legal continúa en Estados Unidos, donde todo se encuentra en manos de la parte legal: “Es como cuando tienes un choque de auto, ‘¿Tienes seguro?’, ‘Sí’. ‘Yo también'", puntualizó a la par que se espera la resolución del caso.

No te pierdas: ¿Gaby Ramírez le soltó una propuesta subida de tono a Mau Mancera en vivo? El “shippeo” enloqueció al foro