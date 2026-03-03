Actriz de ‘Fugitivas’ da la bienvenida a su bebé arcoíris y muestra su carita: “Los milagros sí existen”

La actriz Fugitivas y Quiero amarte, Marlene Kalb, volvió a tocar el corazón de sus seguidores al anunciar el nacimiento de su esperado bebé arcoíris. Después de atravesar uno de los momentos más duros de su vida en 2025, la intérprete compartió que su tercera hija ya está en casa y mostró por primera vez su carita.

¿Cómo anunció Marlene Kalb el nacimiento de su bebé arcoíris y qué mensaje compartió?

El nacimiento del bebé arcoíris de Marlene Kalb fue anunciado directamente por la actriz en Instagram, donde ha documentado cada paso de su embarazo tras la pérdida gestacional que sufrió en 2025. Acompañando las imágenes, escribió un mensaje que rápidamente se viralizó:

“Los milagros sí existen. Y ahora duermen en mis brazos. Bienvenida... llegaste después de un momento muy importante en mi vida que siempre me marcará con una iluminación que tú creaste dentro de mí después de un vacío”. Marlene Kalb

Las palabras de la actriz de Fugitivas y Quiero amarte provocaron una ola de reacciones. Colegas, amigos y seguidores llenaron la publicación con mensajes de cariño.

¿Qué le ocurrió a Marlene Kalb en 2025 cuando perdió a su bebé?

En los primeros meses de 2025, Marlene Kalb enfrentó uno de los capítulos más dolorosos de su vida: la muerte fetal de su tercera hija cuando cursaba el quinto mes de embarazo. La noticia fue devastadora, no solo para ella, sino también para su esposo, Rodrigo Sáinz-Trápaga, y sus dos hijas mayores.

En ese momento, la actriz compartió detalles de lo sucedido y relató cómo se enteró de la tragedia: “Siempre hay una corazonada de mamá. Yo sentía que había algo raro, pero nunca pensé en muerte fetal. Hice un viaje con la familia a la nieve, a Colorado (EU). Al regresar a México, justo el 17 de marzo, tuve mi segundo ultrasonido más profundo. Ahí me dieron la noticia”.

Sobre el momento exacto en que recibió el diagnóstico, también explicó: “Me dijeron: ‘Marlene, falleció la bebé. No hay nada que nos especifique qué fue lo que pasó. Simplemente su corazón dejó de latir’. ¿Por qué? No se sabe. Iban conmigo mi mamá y mi hermana”.

La actriz de Corazón indomable confesó que no hubo una explicación médica concreta sobre lo sucedido. Esa incertidumbre la acompañó durante meses, convirtiendo su proceso de duelo en algo aún más complejo.

¿Cuándo anunció Marlene Kalb su nuevo embarazo y cómo reaccionaron sus fans?

Tras atravesar el duelo, Marlene Kalb sorprendió a sus seguidores el 14 de octubre de 2025 al anunciar que estaba nuevamente embarazada. En esa ocasión publicó una fotografía con un mensaje breve pero poderoso:

“Nuestro tercer pequeño milagro”. Marlene Kalb

El emoji de arcoíris acompañó la frase que confirmaba la llegada de su esperado bebé arcoíris. La reacción no se hizo esperar: comentarios como:



“¡Felicidades! Ay, qué emoción!”

“Qué emoción, ¡los quiero!”

“La mejor noticia de todas”

Desde entonces, la actriz compartió detalles de su embarazo, mostrando su pancita y reflexionando sobre lo que significaba volver a intentarlo después de una pérdida tan fuerte. El 31 de enero de 2026 publicó una imagen titulada: “Enero 2026 y unos throwbacks del 2016”, donde dejó ver cómo vivía esta etapa con mayor serenidad y esperanza.

¿Quién es Marlene Kalb?

Marlene Kalb, nacida el 6 de enero de 1990 en Ciudad de México, es una actriz mexicana reconocida por su trabajo en diversas telenovelas de Televisa, donde ha destacado por su presencia fresca, su versatilidad frente a la cámara y su dominio natural del melodrama. Desde su debut, ha logrado posicionarse como uno de los rostros jóvenes más consistentes dentro de la televisión nacional, cautivando a la audiencia con personajes que combinan fuerza, sensibilidad y frescura interpretativa.

Su carrera comenzó formalmente alrededor de 2013, y desde entonces ha mantenido una trayectoria constante dentro de producciones de alto impacto. Entre sus proyectos más destacados se encuentran:



Fugitivas, en busca de la libertad (2024)

Ringo, la pelea de su vida (2019)

Enamorándome de Ramón (2017)

El hotel de los secretos (2016)

Quiero amarte (2013–2014) y

Corazón indomable (2013).

Además, ha participado en episodios de La rosa de Guadalupe (2014), Los güeros también somos nacos (2016) y Como dice el dicho, ampliando su presencia en géneros variados y consolidándose como una actriz multifacética.

En una entrevista, Marlene reveló que originalmente soñaba con estudiar biología marina, pero al no pasar los exámenes de ingreso, su madre la animó a explorar el mundo del arte, recordándole cuánto disfrutaba la literatura y la creatividad. Ese impulso la llevó a ingresar al CEA de Televisa, donde cursó tres años de formación actoral que marcaron el inicio de su carrera profesional. Actualmente, Marlene está casada con Rodrigo Sáinz‑Trápaga, con quien ha construido una familia junto a sus tres hijos.

