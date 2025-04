Actriz de ‘Mi marido tiene familia’ perdió a su bebé y revela el tatuaje que se hizo para recordarlo

En 2018, la actriz de “Mi marido tiene familia”, Jessica Coch, enfrentó una de las situaciones más dolorosas de su vida: Perdió al bebé que esperaba junto a su entonces pareja, Israel Gutiérrez, del grupo regional ‘La leyenda’.

Ocurrió al mes de que supo que estaba embarazada. La actriz de la telenovela “Cuando me enamoro” experimentó culpa porque, antes de conocerlo, fumaba y hacía mucho ejercicio. Su ginecóloga le explicó que en los primeros embarazos es muy común una pérdida y que su estilo de vida no tuvo nada que ver, solo que el bebé no se ‘agarró' bien.

¿Jessica Coch volverá a ser mamá?

En TVNotas platicamos con ella y le preguntamos si le gustaría volver a embarazarse. Nos dijo: ''A mi edad (45 años), el reloj biológico y soltera, está complicado. Siempre he dicho que Dios sabe por qué hace las cosas. He dejado todo en sus manos’’.

''No soy de la idea de tratamientos, luego te va muy mal sentimental y físicamente. Te desgastas mucho. Lo he visto con varias amigas mías. Soy muy creyente y sé que Dios va a mandar lo que tenga que mandar, y si no, no pasa nada. Tengo muchos sobrinos y soy la más feliz.

En cuanto a la adopción dijo: ''No sé si lo haría. No me gustaría ser madre soltera. Prefiero que exista una imagen paterna. Por ejemplo, a mi amiga Sherlyn la admiro enormemente por tener ese empoderamiento de decir: ‘Quiero ser mamá con o sin padre para su hijo. Yo, Jessica, no sé si sería capaz de eso’’.

¿Cómo sobrelleva Jessica Coch la pérdida de su bebé?

Le preguntamos a la actriz de “Amor de barrio” cómo se sobrelleva una pérdida así: ''Nunca se supera. Me hice un tatuaje en reconocimiento a lo que pasé. Me recuerda que tengo un angelito allá arriba que me cuida y me echa muchas porras’’.

Sobre su tatuaje comentó: ''Es una estrella dentro de otra estrella. Nos simboliza a los 2. Uno tiene que seguir adelante. La muerte es parte de la vida. Tenemos que disfrutar del camino para que, cuando llegue el final, hayamos vivido plenamente’’, finalizó.

¿Quién es Jessica Coch?

Debutó en 2006 en la telenovela ‘Código postal’ .

2006 en la telenovela . Ha participado en otros melodramas como: ‘Palabra de mujer’, ‘Juro que te amo’, ‘Mi pecado’, ‘Cuando me enamoro’, ‘Un refugio para el amor’, ‘Amor de barrio’, ‘Mi marido tiene familia’ y ‘El maleficio’.

El año pasado la vimos en ‘El conde’.

En 2003 fue parte del reality ‘Los 50'

‘Los 50' En teatro ha estado en obras como ‘Porque los hombres aman a las cabr0n4s’ y ‘Chicas católicas’.