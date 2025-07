Mariana González y Vicente Jr. serán papás pese a vasectomía del cantante, aseguran

Mariana González y Vicente Fernández Jr. han sido, sin duda, una de las parejas más controversiales del espectáculo mexicano en los últimos años. Desde que comenzaron su relación, los titulares los han perseguido por su diferencia de edad, los escándalos familiares y las constantes indirectas que lanza la influencer conocida como “La Kim Kardashian mexicana”.

Ahora aseguran que tras mucho labor de buscar un bebé, la también empresaria originaria de Tepatitlán ¡está embarazada del intérprete de música ranchera, Vicente Jr.!

La noticia llega en un momento clave para la pareja, que recientemente ha sido criticada por su aparente distanciamiento de la dinastía Fernández y los rumores de crisis matrimonial. Sin embargo, con esta revelación, la pareja parece no solo reafirmar su amor, sino también acallar a todos sus detractores.

Lee: Vicente Fernández Jr. por fin aclara si tiene una relación abierta con su esposa Mariana González

¿Cómo se dio a conocer el embarazo de Mariana González y Vicente Fernández Jr.? La exclusiva que reveló su dulce espera

Aunque Vicente Fernández Jr. y Mariana González no han hecho una declaración oficial, la influencer Chamonic fue quien soltó la bomba a través de sus redes sociales, asegurando que la pareja está en la dulce espera.

"¡Mariana González y Vicente Fernández Jr. serán papás! El querer es poder, queda claro. Aunque Vicente Jr. se había sometido a una vasectomía hace años, eso no fue impedimento para realizarse varios tratamientos. Mariana se aferró a la idea de volver a ser mamá y darle otro hijo a Vicente, y finalmente logró quedar embarazada. Al parecer, la exclusiva ya estaba pactada... ¡pero si me entero, lo cuento! ¡Tiempo al tiempo!”, escribió la popular tiktoker, conocida por revelar primicias del mundo del espectáculo antes que nadie.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, sobre todo porque no ha habido señales evidentes por parte de la pareja en redes sociales. Ni Mariana, quien suele compartir cada paso de su vida en Instagram, ni el intérprete de regional mexicano han dado pistas… hasta ahora. Pero Chamonic asegura que la noticia es real, y como suele tener fuentes muy cercanas a las celebridades, los fans ya están dando por confirmado el embarazo.

Mira: Mariana González defiende su relación con Vicente Fernández Jr: “La edad no importa”

¿Cómo lograron embarazarse Mariana González y Vicente Fernández Jr.? Tratamientos, vasectomía y su camino hacia la paternidad

El embarazo de Mariana González no fue sencillo. Ella ya había expresado en múltiples entrevistas su deseo de ser mamá nuevamente y de tener un hijo con Vicente Jr., pero había un gran obstáculo: el intérprete de música regional se había practicado una vasectomía hacía años. Esto complicaba sus planes de convertirse en padres de manera natural.

Lejos de darse por vencidos, Mariana y el hijo de Vicente Fernández se aferraron a su sueño. Buscaron opciones médicas y, tras varios intentos fallidos, se sometieron a tratamientos de fertilidad.

Este embarazo representa el tercero para Mariana González, quien ya es madre de dos hijos de relaciones anteriores. Para Vicente Fernández Jr., sería su quinto hijo. Sin embargo, en conjunto, este será el primer hijo que tendrán como pareja

Lee: Vicente Fernández Jr y su prometida Mariana son vistos en lujosa tienda de novias en la CDMX

¿Cuánto tiempo llevan juntos Mariana González y Vicente Fernández Jr.? Conoce su historia de amor desde 2020

La historia de amor entre Mariana González y Vicente Fernández Jr. comenzó en 2020, cuando él le escribió por Instagram confesándole que era su fan. Aunque ambos estaban en relaciones distintas en ese momento, eventualmente se dieron la oportunidad de conocerse mejor. Desde el inicio, su relación llamó la atención por la diferencia de edades y el estilo de vida de Mariana, pero ellos se mostraron siempre unidos y enamorados, compartiendo momentos juntos en redes sociales y eventos públicos.

Después de varios años de noviazgo, Vicente Jr. le propuso matrimonio a Mariana en septiembre de 2023. La boda se celebró en noviembre del mismo año en el icónico Rancho Los Tres Potrillos, propiedad de la familia Fernández. Aunque hubo rumores de desacuerdos familiares, figuras como Alejandro Fernández y Doña Cuquita estuvieron presentes, mostrando apoyo a la pareja. La ceremonia fue íntima pero muy comentada en medios de entretenimiento.

Instagram: @marianagp01 / X

Desde que se casaron, en noviembre de 2023, Mariana y Vicente comenzaron a intentar convertirse en padres. Sin embargo, enfrentaron un reto importante: Vicente Jr. se había sometido a una vasectomía años atrás, durante una relación anterior. A pesar de ello, la pareja inició un proceso médico que incluyó tratamientos hormonales y físicos para Mariana, quien describió el camino como difícil pero lleno de esperanza.

“Se me hizo muy, muy pesado; me dolió mucho, y las hormonas me pusieron loca. No engordas, pero te hinchas de pura agua, así que hubo muchos cambios en mi carácter. Él me soportó y entendió, al final, vale la pena. Es una bendición, y estoy muy contenta de haberlo hecho. Ahí vamos, en medio del proceso”, expresó con sinceridad en noviembre de 2024 para el programa La mesa caliente.