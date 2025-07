Sofía Rivera Torres responde al ‘hate’ por su nueva figura tras dar a luz a su bebé con Eduardo Videgaray

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray dieron la bienvenida a su primer bebé juntos, el 21 de abril de 2025. Ambos subrayaron la dicha que fue convertirse en padres, tras años de matrimonio.

Sin embargo, la actriz y conductora, Sofía Rivera Torres ha sido blanco de múltiples comentarios en redes sociales tras compartir algunas imágenes recientes donde se mostró en su etapa como madre primeriza.

Lo que llamó la atención de usuarios en la red fue que la conductora no ha logrado “recuperar su figura”. No obstante, ella no tardó en contestarles a sus detractores de forma contundente.

Sofía Rivera Torres responde a las críticas por su nueva figura tras ser mamá

¿Cómo respondió Sofía Rivera Torres a las críticas por su nueva figura tras dar a luz a su hijo con Eduardo Videgaray?

Sofía Rivera Torres, quien se convirtió en madre hace poco más de dos meses, ha sido transparente respecto a su proceso de recuperación postparto. La famosa aprovechó la grabación de un casting en su cuenta de Instagram para responder a los mensajes que ha recibido con respecto a los cambios de su cuerpo.

La famosa se sinceró y habló sobre la presión social que muchas mujeres enfrentan por “recuperar su figura” en tiempo récord.

“La verdad es que recibo todo tipo de mensajes privados en Instagram y veo desde los de: ‘Wow, qué bien te ves, vas bajando increíble’. Hasta mensajes de: ‘Estás hecha una marrana. Echaste a perder tu cuerpo para siempre’”. Sofía Rivera Torres

Ante esto, la también actriz dejó claro que su aspecto físico se debe a que ha enfrentado temas hormonales derivados de la lactancia.

“Pues las cosas como son, no estoy ni cerca del peso que tenía antes del embarazo; hablé con mis doctores y me dijeron que por el tema hormonal que tengo: ‘Vas a estar superhinchada todo el tiempo que tú decidas dar lactancia’. Sin embargo, tres meses de lactancia son suficientes y puedes regresar a tu tratamiento hormonal y en uno o dos meses ya estás flaca, buena y como nueva”, agregó.

¿Sofía Rivera Torres se someterá a una cirugía para recuperar su figura?

La esposa de Eduardo Videgaray destacó que las ofertas para someterse a tratamientos para recuperar su peso han sido tentadoras. No obstante, siempre elegirá el bienestar de su hijo.

“No les voy a mentir, esta oferta me sonó tentadora; obviamente, quiero volver a estar flaca, que me vuelva a quedar toda mi ropa, sentirme ligera, que no me duela la espalda, los pies... Y el resto del cuerpo”, dijo.

“Si tú me dices: '¿Qué prefieres: estar como estás ahora o estar como estabas antes?’ Pues no te voy a mentir. Obviamente, como estaba antes, pero si la decisión es elegir estar como estaba antes o seguir alimentando a mi hijo, voy a elegir a mi hijo siempre” Sofía Rivera Torres

Finalmente, en el texto que acompañó al video, Sofía Rivera Torres adelantó que en una próxima publicación abordará cómo ha enfrentado la presión de recuperar su figura tanto en lo personal como en lo profesional.

