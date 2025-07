Imelda Tuñón explota contra Maribel Guardia y la acusa que quererle quitar a su hijo: “Me da tristeza”

Otro capítulo se escribe en la polémica entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Garza Tuñón. En medio del pleito legal en relación con el nieto de la actriz, Imelda, a través de una entrevista para un canal de YouTube dio algunas declaraciones polémicas sobre el último día de vida de Julián Figueroa.

Según la cantante, el padre de su hijo, en sus últimos momentos, se comportaba de manera errática y hasta alucinaba con serpientes, causando mucho pánico en el menor. Al ser cuestionada por la presa sobre sus comentarios, Imelda simplemente mencionó que, en esa época, estaba siendo tratado por una psiquiatra que lo tenía “empastilado”.

Imelda Tuñon y Julián Figueroa / Especial

No te pierdas: Maribel Guardia hace súplica a Imelda Tuñón luego de que esta narró el fatídico último día de Julián Figueroa

¿Cómo reaccionó Maribel Guardia ante las declaraciones de Imelda Tuñón sobre Julián Figueroa?

Tras lo dicho por Imelda Garza Tuñón, Maribel Guardia, mediante un encuentro con la prensa, le suplicó a su exnuera que “ya no hablara mal” de su hijo Julián Figueroa y mejor se enfoque en los momentos bonitos que vivió con él.

También aprovechó para reiterar que nunca ha sido su intención quedarse con la custodia de su nieto, resaltando que el proceso legal que inició en su momento contra Tuñón solo fue para salvaguardar la seguridad del menor.

Aunque señaló que, ante la ley, tiene derechos, puntualizó en que, en caso de que al pequeño le hayan “lavado el cerebro” en su contra, esperará a que crezca y decida si quiere verla o no.

“Les digo, en mi vida, ha sido mi intención quitarle ese niño a esta muchacha. Lo dije desde el día uno. Sí protegerlo, sí cuidarlo. Ella nunca quiso hacerse las pruebas toxicológicas en la fiscalía. Las que cuentan son esas. Yo también tengo derechos, cuando llegue a un juez de lo familiar”, indicó.

Te podría interesar: ¿Imelda Tuñón ganó la custodia de su hijo? Abogado de Maribel Guardia lo niega y revela que ¡ni juicio hay!

¿Maribel Guardia quiere la custodia de su nieto? Esto dice Imelda Garza Tuñón

Hace unas horas, el programa ‘Venga la alegría’ compartió un audio de Imelda Garza Tuñón, en el que no solo confronta a Maribel Guardia por pedirle que dejara de hablar mal de su hijo, también desmiente su versión de que no busca la custodia de su hijo.

“Simplemente estaba exponiendo lo que sucedió porque me lo preguntaron tal cual, pero yo siempre recuerdo los momentos bonitos de Julián. Siempre recuerdo lo más lindo de él”, puntualizó.

Según Imelda, tiene documentos legales que constatan que tanto Maribel como su esposo, Marco Chacón, quieren quedarse con la custodia de su pequeño.

Imelda Tuñón “Me da mucha tristeza que siga diciendo que no me quiere quitar a mi hijo cuando todos los papeles que he visto, que vienen firmados por parte de ella y su esposo, están exigiendo la patria potestad”

Recordemos que, en su momento, el abogado de Maribel Guardia aseguró que ya se estaba iniciando un proceso para que su representada pudiera quedarse con el niño. Según el licenciado, había muchas posibilidades de un fallo a favor de la actriz, ya que Ime no ha comprobado tener un trabajo estable, además de que no quiso hacerse las pruebas toxicológicas frente a la fiscalía.

¿Imelda Garza Tuñón no ayudó a Julian Figueroa en sus ultimos momentos?

Imelda Garza Tuñón también se pronunció ante los señalamientos que la critican por no haber ayudado a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, en sus momentos de crisis.

La joven aseguró que, en su momento, no auxilió al cantante en sus alucinaciones debido a que, en ese entonces, priorizó la seguridad de su hijo, por lo que pidió a la gente que no la juzgara sin saber la realidad de las cosas.

“El tema es que, cuando Julián estaba alucinando, no solamente estaba yo en la casa, también estaba su prima. No solamente lo vi yo alucinar. Tenía un niño que estaba espantado, estaba llorando porque su papá decía que había serpientes. Como madre, tomé como prioridad salvaguardar el bienestar de mi hijo. Su prima tampoco hizo nada. Se me hace injusto que me quieran echar esa parte a mí”, resaltó.

Para finalizar, dejó claro que jamás le ha “lavado el cerebro” a su hijo contra Maribel Guardia. Incluso, indicó que siempre ha tratado que el menor tenga una buena imagen de su abuela.

Mira: Imelda Tuñón: Compañero en ‘La sirenita’ revela si llega a trabajar intoxicada, “Se complican muchas cosas”