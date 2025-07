Gustavo Adolfo Infante se lanza vs. Maribel Guardia y Marco Chacón tras revelar infidelidad: “No te viajes”

En medio de la guerra de declaraciones entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón; el nombre de Marco Chacón, esposo de la actriz, se puso en el epicentro del escándalo tras las nuevas especulaciones de que le fue infiel a Maribel. Aunque la actriz defendió a su esposo, los rumores sobre una traición no han cesado.

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Marco Chacón, por un romance con una alumna, habría sido despedido de una universidad. Sin embargo, el esposo de Maribel Guardia desmintió esta información.

Ahora, Gustavo Adolfo Infante respondió a Maribel Guardia y Marco Chacón y reiteró que tiene información contundente sobre la infidelidad.

Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

Te puede interesar: Maribel Guardia hace súplica a Imelda Tuñón luego de que esta narró el fatídico último día de Julián Figueroa

¿Qué dijo Marco Chacón sobre su despido de la universidad por una relación de pareja con una alumna?

Según lo revelado por Gustavo Adolfo Infante, Marco Chacón habría sido separado de su cargo como docente en una universidad, luego de que supuestamente se descubriera que mantenía una relación sentimental con una de sus alumnas.

“Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático. Según me dijeron, fue porque tuvo una relación con una alumna”, dijo Gustavo.

Después de las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, el esposo de Maribel Guardia desmintió en una entrevista con el medio La nación que haya sido removido de su puesto por mantener una relación con una estudiante.

“Es categóricamente falso. Yo sigo trabajando en la universidad, sigo dando clases, nunca en mi vida he tenido un problema respecto de ningún alumno en particular, hombre o mujer, bajo ningún criterio o concepto. Mi relación con la universidad es tan buena como siempre” Marco Chacón

Además, en sus redes sociales, Marco Chacón publicó un video diciendo que estaba firmando contrato en la Institución.

No te pierdas: ¿Maribel Guardia pelea vs. Imelda Tuñón por la custodia de su nieto? Reacciona a declaraciones de su abogado

Maribel Guardia responde a Gustavo Adolfo Infante tras ventilar la supuesta infidelidad de Marco Chacón, su esposo

Luego de las recientes declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, Maribel Guardia rompió el silencio y, en un encuentro con la prensa, la actriz respondió al periodista.

“Se desmiente con actos las palabras de este señor. Es su villano favorito, parece que está enamorado de él… Marco subió el video firmando contrato (...) Tiene muchos años ahí, Dios bendito”. Maribel Guardia

Además, Maribel comentó si actuará legalmente en contra de Gustavo Adolfo Infante. “No iniciaré acción legal contra él, tengo muchos enredos para andar pensando en más”, comentó.

Mira: Imelda Tuñón narra el aterrador último día de Julián Figueroa: “Veía serpientes por todas partes”

¿Cómo reaccionó Gustavo Adolfo Infante a las declaraciones de Maribel Guardia sobre el despido de Marco Chacón de una universidad?

Tras la respuesta de Maribel Guardia y Marco Chacón en las que desmintieron su despido de la universidad en la que labora por un supuesto romance con una alumna, Gustavo Adolfo Infante lanzó su respuesta ante esta controversia.

Mediante la reciente emisión de ‘Sale el sol’, el periodista remarcó con ironía que “no está enamorado” de Marco Chacón y puntualizó que no se tomó personal las declaraciones de la actriz.

“Gracias a la señora Maribel Guardia que dice que (Marco Chacón) es mi villano favorito y que estoy enamorado de él, ni una ni otra. No tomo las cosas personales, esto es meramente trabajo, pero tampoco puedo avalar yo como persona las acciones que considero del señor Chacón ha hecho de manera irregular fuera de la ley”. Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante lanza mensaje contra Maribel Guardia y Marco Chacón / IG: @maribelguardia / @gainfante

Además, recordó que él tiene pruebas de que el abogado quiso comenzar una campaña de desprestigio en contra de Imelda Garza Tuñón.

“Hay denuncias en su contra y me consta la campaña de desprestigio orquestada por él. ¿Por qué? Porque a mí me habló, a mí me mandó las demandas para que yo las publicara en contra de ella (Imelda Garza Tuñón). Qué bueno que sigue dando clases en la universidad Anáhuac, pero ahí circula un chat con su supuesta novia, que era una estudiante de esa carrera” Gustavo Adolfo Infante

“Esta el nombre de esta persona, entonces, no me interesa. En mi vida he hablado de este tema… No hablé de ti (Marco Chacón), no te vueles, no te viajes… Las denuncias penales de Marco Chacón, están así de llegarte”, añadió.

Al momento, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, no se ha pronunciado con respecto a las contundentes declaraciones de Gustavo Adolfo Infante.

Así lo dijo Gustavo Adolfo Infante: