Imelda Tuñón narra el aterrador último día de Julián Figueroa: “Veía serpientes por todas partes”

Durante mucho tiempo, el círculo cercano a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian guardó silencio sobre los verdaderos detalles de sus últimos días. A más de dos años de su trágica partida, a los 26 años, todavía hay preguntas sin respuesta, miradas que esquivan y heridas que no terminan de cerrar. Detrás de la imagen del hijo de leyendas, del cantante y joven padre, se esconde un tormento que muy pocos conocían, hasta ahora que su viuda revela cómo vivió esos últimos momentos.

En una entrevista emotiva y desgarradora para el canal de YouTube Sin vergüenza, Imelda Garza Tuñón, su viuda, se atrevió a hablar con el corazón en la mano. Contó sin filtros cómo vivió las últimas horas junto a su esposo, Julián, las señales que ahora le parecen premonitorias y el estremecedor momento en el que lo halló sin vida. Fue una charla íntima, sin poses, con la crudeza de quien ha vivido una pérdida que no se supera, solo se sobrevive.

¿Qué pasó entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa antes de su muerte?

En TVNotas te contamos que en 2022, captamos a Julián besando a otra mujer. Imelda le puso un ultimátum de ir a terapia o terminar, pero finalmente decidió perdonarlo y continuar con la relación, reconociendo que su comportamiento estaba influido por su supuesta adicción al alcohol. Hay versiones de que se conocieron en una clínica de rehabilitación de addicions y que la relación de Julián Figueroa e Imelda Tuñón estuvo llena de altibajos.

En la reciente entrevista, Imelda Garza Tuñón reveló que casi estuvieron juntos 10 años entre el tiempo de novios y el tiempo de casados. Recordó que efectivamente su relación estuvo llena de altibajos. Además confirmó que cuando TVNotas vio a Julián besándose con la chica, efectivamente, estaban separados: “Estamos separados en la época… ¿Cómo iban a saber los medios si vivíamos en la misma casa?”, expresó. Compartían el mismo techo en la casa de Maribel Guardia, pero llevaban vidas paralelas, según Imelda, una situación compleja que habían decidido manejar con discreción por el bien de su pequeño hijo en común. Sin embargo, como vivían en el mismo espacio, tarde o temprano se contentaban.

Reveló lo difícil que fue vivir en momentos con Julián, a quien quería ayudar con su adicción. Aseguró que “Juilán quería salir de eso”, pero “él tenía tanta tristeza en su corazón que algo pasaba en él y volvía a caer”. Recordó que el viernes anterior a la muerte de su esposo ella fue al cine con su hijo. “El sábado él estaba mal y subió el cuarto y dijo que él estaba viendo serpientes”, dijo Imelda.

Julián comenzó a comportarse de forma errática, asegurando que veía serpientes por todos lados. Esa alucinación fue presenciada por su hijo, quien terminó asustado al ver así a su papá.

“Le dije que se bajara, que no asustara al niño... pero después bajó al cuarto de su prima Maribel y le preguntó por nosotros, como si no recordara que acababa de vernos”

¿Cómo encontró a Imelda Tuñón a Julián Figueroa sin vida?

Uno de los momentos más desgarradores que relató Imelda fue el instante en que encontró el cuerpo sin vida de Julián. Aunque insistió en que no le gusta hablar de eso, compartió que fue un impacto brutal, especialmente, el olor que será inolvidable.

“La gente no se imagina... es un olor que se queda impregnado para siempre. Es como cuando alguien me menciona “café” (y tú lo recuerdas). Así yo recuerdo ese olor (cuando me hablan de eso). Es muy feo”. Imelda Tuñón

Aquel 9 de abril de 2023 quedó grabado en su memoria como una pesadilla. La joven actriz y cantante, de entonces 25 años, confesó que hasta el día de hoy no le gusta hablar de ese momento, pero que poco a poco ha ido sanando.

¿Cómo le dijo Imelda Tuñón a su hijo que su papá, Julián Figueroa, había muerto?

Una de las partes más desgarradoras del testimonio de Imelda Garza Tuñón fue cuando contó cómo le comunicó la noticia a su pequeño hijo, quien por su corta edad no entendía lo que pasaba. Reveló que le comunicó la muerte de Julián Figueroa al día siguiente, cuando estaban empezando las misas: “Se lo dije rápido, lloró, pero después se relajó. Él me habla de su papá como si todavía estuviera aquí”, relató Imelda. Según ella, el niño ha encontrado consuelo en mantener vivo el recuerdo de Julián a través de juegos y frases llenas de amor: “A mí nadie me va a derrotar, ni a mí ni a mi papá nos van a derrotar en el videojuego” .

Imelda ha intentado encontrar sentido a la tragedia, pero lo único que logra conectar con su corazón es la idea de que Julián arrastraba una tristeza profunda, incluso en sus mejores momentos. “Aunque ya no tenía ese problema, algo lo hacía caer de nuevo… algo pasaba en él que no podía controlar”, dijo, refiriéndose a las adicciones y los fantasmas emocionales que lo perseguían.

Con estas declaraciones, Imelda Tuñón no solo revela detalles hasta ahora desconocidos de los últimos días de Julián Figueroa, sino que también deja ver el dolor de una familia que, pese a la fama, vive el duelo como cualquier otro: con silencios, con memorias imborrables y con un amor que no muere. Una historia que duele, pero también humaniza a quienes muchas veces solo vemos a través de una pantalla.

