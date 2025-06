Imelda Tuñón reveló que Julián Figueroa le dejó una canción, ¿más de odio que de amor? VIDEO

En medio de los escándalos, Imelda Tuñón no se rinde, pues pese a la polémica relación que lleva con su exsuegra, Maribel Guardia, y a las críticas que enfrenta diariamente de parte de los medios y los usuarios de redes sociales, la viuda de Julián Figueroa está empeñada en sacar adelante su carrera musical.

Recientemente, en un encuentro con los medios reveló cuáles serán sus siguientes pasos para regresar de una vez por todas a la escena musical. Sin embargo, quizá lo que más llamó la atención fue que reveló que su difunto esposo, Julián, le dejó varias canciones escritas, entre estas una inspirada en ella, aunque no parece ser tan romántica como podría esperarse. ¿Qué dice la letra? ¡Te contamos!

¿Imelda Tuñón culpable del deceso de Julián Figueroa? / Redes sociales

¿Imelda Tuñón regresará a la música?

Imelda Tuñón sigue en el ojo del huracán por sus pleitos de nunca acabar con Maribel Guardia; no obstante, la actriz ha intentado enfocarse en su trabajo para salir adelante y en esta ocasión, Imelda anunció que volverá a la música con una nueva canción y hasta un tour.

Fue durante un encuentro con diferentes medios, como el programa ‘Sale el sol’, que la intérprete de ‘Princesas’ reveló cuáles serán los siguientes pasos en su carrera:

“Voy a lanzar un nuevo sencillo, no les quiero decir todavía el nombre. Voy a lanzarlo el 30 de junio en ‘Grandeza hispana’, porque me van a entregar la presea ‘Promesa del año’. Entonces pues es para este proyecto”, confesó Imelda.

La viuda de Julián Figueroa también reveló el nuevo género de música en el que va a incursionar: “Es un cambio de música que ya traía que era como más pop, pues voy a dar un pequeño cambio, les va a gustar mucho; trae como urbano, un poquito de reguetón y pues también pop”.

Por si eso fuera poco, la intérprete de ‘La sirenita’ agregó que también tendrá una gira musical, la cual aprovechará para “reinventarse”.

Imelda Tuñón intentará regresar a la música / Redes sociales

¿Imelda Tuñón cantará canciones de Julián Figueroa?

Con el próximo regreso de Imelda Tuñón a la música, a la también actriz le preguntaron si se animaría a cantar canciones de su difunto esposo, Julián Figueroa, y ella respondió:

“Es que es bien complicado cuando quieres hacer un cover. Sobre todo ahorita que está todo muy controvertido, está cañón tratar de hacer un cover. Yo creo que me esperaría, no lo descarto por supuesto, porque me encantaban sus canciones”, declaró Tuñón Garza.

Por otro lado, dio a conocer que existen temas inéditos del hijo de Joan Sebastian, entre ellos, una canción que Julián le escribió que, aunque en principio no quiso cantar, terminó por entonar parte de la letra:

“Decía como: ‘Imelda, Imelda, rosa con espinas'; entonces, ‘rosa con espinas’, se imaginarán también que dice ‘veneno y medicina’, entonces es un poco controvertida la canción. No le voy a hacer cover, a esa no”, confesó Imelda, dejando ver que la canción no era precisamente romántica, pues hasta parecería que más bien le tiraba odio.

Sobre las canciones inéditas de Julián, añadió que desconocía cuál sería el tema legal con estas, pero señaló que en todo caso serían para su pequeño hijo en un futuro.

¿Cómo ha sido la carrera musical de Imelda Tuñón?

Lo cierto es que los escándalos han rebasado a Imelda Tuñón en los últimos meses, al grado de que casi nadie la ubica más que por el pleito que tiene con Maribel Guardia y por ser la viuda de Julián Figueroa; mucho menos se tiene idea de su pasado en la música.

No obstante, Imelda cuenta con algunas canciones lanzadas en plataformas digitales como: ‘Tu recuerdo’, ‘Intoxicada’, o ‘Atada a un sentimiento’. También ha tenido algunas presentaciones de dichos temas en programas como ‘Venga la alegría’ o ‘De primera mano’.

No obstante, la intérprete ha estado alejada del micrófono bastante tiempo, tanto que hace unos meses Imelda Tuñón lo olvidó durante una presentación que tuvo en Monterrey, la cual le valió las críticas de todo el mundo, pues su desempeño en el escenario fue catalogado como pobre. Por eso, habrá que ver si Tuñón Garza logra superar estos pasos en falso y saca a flote su carrara musical.