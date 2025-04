¿Imelda Tuñón no canta? Exnuera de Maribel Guardia pasa momento incómodo en el escenario en Monterrey

Durante el pasado fin de semana, Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, debutó en “Soltero, casado, viudo y divorciado”, obra de teatro producida por Antonio Escobar, con quien trabaja en varios proyectos como su reciente incorporación a “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve” y el próximo estreno de “La sirenita” que se ha pospuesto.

La actriz se presentó en el Auditorio Cumbres, Monterrey e interpretó varias canciones de la fallecida Selena Quintanilla, como parte de un show especial previo al inicio de la puesta en escena.

No obstante, lo que debió ser un espectáculo digno de aplausos, se vio eclipsado por un momento incómodo que provocó muchas críticas en redes sociales.

¿Qué le pasó a Imelda Tuñón en la obra “Soltero, casado, viudo y divorciado” en Monterrey?

En los videos que circulan en redes sociales, se puede ver a la viuda de Julián Figueroa entrar al escenario sin micrófono. Todo esto, mientras sonaba el introducción de la canción de ‘Como la flor’ que hiciera famosa Selena Quintanilla.

Tras varios segundos que parecieron eternos, la joven se percató que no tenía su micrófono, por lo que corrió tras bambalinas a buscarlo, y dejó a los bailarines confundidos y sin saber qué hacer.

Posteriormente, siguió su presentación con normalidad. Sin embargo, el momento no pasó desapercibido en redes sociales y los internautas no solo la criticaron por su “descuido”, sino también por su “pésima forma de bailar”.

Incluso, algunos usuarios la compararon con Maribel Guardia, con quien actualmente libra una batalla legal, y no salió bien librada. Estos son algunos comentarios que se podían leer en internet:

“¿Quién le dijo que canta?”

“Es mejor Maribel Guardia”

“Canta bastante feo y la bailada ni se diga”

“Se nota muy incómoda con el vestuario. Creo que su lanzamiento como cantante no le favoreció”

“Que se prepare más y busque algo original”

“Playback”

“Maribel Guardia le debió enseñar algo”

¿Imelda Tuñón no canta? Productor la defiende de lo que pasó en Monterrey

En medio de todo esto, el productor, Antonio Escobar, tuvo un breve encuentro con los medios el domingo 13 de abril. Durante la conversación, el productor defendió a la joven viuda de Julián Figueroa y minimizó su error en el escenario.

“En Monterrey, teníamos un planteamiento y teníamos muchas cosas que, desafortunadamente, no se cuadraron. Lo que sucedió —no nada más con Imelda sino también con el audio— se nos fueron los micros. Hubo ciertos problemas técnicos que no están en nuestras manos”, indicó.

Pese a las críticas, Escobar aseguró que confía en Imelda: “El público le aplaudió. El público la quiere. Fue un éxito Imelda y fue un éxito la obra en Monterrey”, puntualizó.

Antonio Escobar ha sido un aliado de Imelda Tuñón desde que trabajó con ella en 2023 en la obra de teatro ‘La sirenita’. Hace unos meses, luego de que se dijo que a los abogados de Imelda les urgía que trabajara para limpiar su imagen, Ecobar la ha incluido en varias de sus producciones. Imelda dejó otra producción de Teatro en breve para darle prioridad a los proyectos de Escobar.

Por incorporar a Imelda a la obra de teatro “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, el productor aceptó la renuncia de Olivia Collins, quien no quiso compartir escenario con ella por lealtad a su amiga, Maribel Guardia. Antonio Escobar también salió a dar la cara por Imelda para explicar por qué no se presentó en su debut también cantando este domingo 13 de abril, en esa obra de teatro.

De igual manera, el productor ha explicado que el retraso en el estreno de la obra de teatro “La sirenita” no estuvo relacionado con que Imelda no pudiera cantar ni patinar sino con las vacaciones de Semana Santa, por lo que el estreno sería a fines de abril o mayo. Además, en el problema legal que actualmente la joven tiene con su exsuegra, Escobar también sostiene que, al menos por lo que ha visto, Imelda no tiene adicciones, como mucho se ha dicho en los últimos meses.

Antonio Escobar “Las veces que estuve con ella nunca la vi meterse nada. Tampoco la vi alcoholizada, ni hacer desfiguros. Lo que sucedió tras la puerta de la casa donde vivía o en otros lados, ahí soy ajeno”

¿Qué ha dicho Imelda Tuñón sobre las críticas en su contra en la obra de teatro en Monterrey?

Tras lo ocurrido, Imelda Tuñón conversó con los medios de comunicación y aseguró que lo sucedido en Monterrey en la obra de teatro “Soltero, casado, viudo y divorciado” en la que llegó escenario sin micrófono fue “culpa” del staff de la obra.

“No, no, no, en el staff hubo tema con el micrófono. Entonces salgo sin micrófono. Me regresé ya. Vamos a retomar la canción”, indicó.

La respuesta de la joven causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos la defendieron, la gran mayoría la tachó de “soberbia” por “no aceptar su error”.

