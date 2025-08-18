Maribel Guardia sorprende con fuerte comentario sobre Ángela Aguilar y Nodal: "...La mujer es mala”

Las críticas contra Ángela Nodal y Christian Nodal han aumentado tras la entrevista que este último le concedió a Adela Micha el pasado 13 de agosto. Entre otras cosas, el sonorense confirmó que se había casado en secreto con Ángela en el mismo mes en que terminó con Cazzu, es decir, en mayo del 2024, por lo que se reforzó la teoría en redes de que la cantante había sido “la tercera en discordia” en la relación de la argentina con el mexicano. En medio de los señalamientos negativos, Maribel Guardia opinó sobre la controversia de la hija de Pepe Aguilar.

Maribel Guardia / Redes sociales

Lee: ¿Maribel Guardia hospitalizada? Tras rumores de leucemia, circula foto que genera duda sobre su salud

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Ángela Aguilar en su entrevista con Adela Micha?

Durante la conversación con Adela Micha, el cantante Christian Nodal señaló que, tan solo unos días después de haber terminado con Cazzu, en mayo del 2024, se reencontró con Ángela Aguilar y, tras darse cuenta de que era “el amor de su vida”, habló con su papá para que le diera permiso de consolidar su relación.

Según su versión, el romance con Ángela Aguilar inició en la pandemia por Covid-19, pero, por la edad de la cantante, se dejaron de ver. En tanto que, en los últimos meses, su relación con la argentina no estaba funcionando y se habían separado, al menos, seis veces, pero siempre terminaban reconciliándose. No fue hasta mayo del 2024 que decidió romper con la trapera de manera definitiva.

Presuntamente, Cazzu siempre estuvo consciente de su relación con Ángela y hasta lo “entendió”, por lo que, para él, no hubo infidelidad, como muchos de sus detractores argumentan hasta el día de hoy.

Nodal, intérprete de ‘Adiós amor’, afirmó en la plática que está muy enamorado de su esposa. Incluso, dijo sentir que estarán juntos para toda la vida.

Su testimonio causó muchas opiniones divididas en redes sociales. Si bien algunos consideran que fue una “hermosa historia de amor”, otros siguen creyendo que le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar, por lo que esta última ha recibido muchos comentarios negativos en los que la tachan de ser una “robamaridos”.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

Te recomendamos: Christian Nodal: Le gritan “Cazzu, Cazzu” en el Supernova Strikers 2025 en CDMX, ¿reaccionó? VIDEO

¿Qué dijo Maribel Guardia ante las críticas que ha recibido Ángela Aguilar por la entrevista de Christian Nodal?

Luego de que Maribel Guardia hiciera una publicación en honor a Flor Silvestre, la abuela de Ángela Aguilar, la prensa le preguntó a la actriz sobre su postura ante las críticas que ha recibido la hija de Pepe Aguilar tras la entrevista que concedió Christian Nodal a Adela Micha.

En respuesta a esto, la madre del fallecido Julián Figueroa se dijo muy preocupada de que la sociedad juzgue tan duramente a Ángela, solo por ser mujer.

“¿Sabes qué es lo que me preocupa? Vivimos en una sociedad totalmente machista porque a Nodal le aplauden….La mujer es mala, la mujer es la que llega al hombre y se lo roba como si fuera un perrito. Eso no es verdad. Se me hace injusto” Maribel Guardia

Recordó que, en su momento, ella también fue sumamente criticada por los logros que había conseguido a lo largo de su carrera artística y agradece que, poco a poco, las cosas “estén cambiando” para la mujer.

“Yo, cuando estuve nominada al Grammy, era como la única mujer y me cayó un montón de hate. Es un poco más difícil para las mujeres. Qué bueno que está cambiando un poco, que tomen a las mujeres un poco más en cuenta. Los artistas están expuestos a las críticas”, manifestó.

"Vivimos en una sociedad machista": Maribel Guardia defiende a Ángela Aguilar y considera injustos los ataques en contra de la cantante.



VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/Ek1SLb99Bn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 18, 2025

¿Qué dijo Ángela Aguilar tras la entrevista de Christian Nodal a Adela Micha?

Luego de las declaraciones de Christian Nodal con Adela Micha, Ángela Aguilar rompió en llanto en una entrevista y afirmó que la sociedad se fija más en la vida personal de las artistas que en sus logros profesionales, algo que le duele mucho.

“Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente. Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”, puntualizó.

Hasta el momento, Ángela no ha dicho nada, al menos de forma directa, sobre la conversación de su esposo con Adela Micha, así como tampoco se ha pronunciado ante las palabras de Maribel Guardia.

Mira: Dani Flow se burla de Christian Nodal y lo compara con Yolanda Saldívar: ¿Qué fue lo que dijo? VIDEO