Christian Nodal impacta con nuevo look que incendia las redes y usuarios lo comparan ¿con un ex de Ángela?

Christian Nodal inició 2026 con una imagen renovada. El cantante mexicano, de 26 años, compartió recientemente una serie de fotografías en sus redes sociales que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, quienes de inmediato notaron un cambio importante en su apariencia. Las imágenes, publicadas a inicios de enero, muestran al intérprete con un estilo distinto al que mantuvo durante gran parte de 2025.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Cómo es el nuevo look de Christian Nodal en 2026?

El nuevo look de Christian Nodal se caracteriza principalmente por el corte de cabello. El cantante dejó atrás el cabello largo que lo acompañó durante buena parte de 2025 y optó por un estilo más corto, con los costados ligeramente rapados y mayor volumen en la parte superior. Este cambio fue evidente en las fotografías que él mismo compartió en su cuenta oficial de Instagram.

El corte que ahora luce corresponde al estilo conocido como undercut, un look que se ha mantenido en tendencia en los últimos años y que es común entre artistas de distintos géneros musicales. De acuerdo en redes sociales, el undercut se distingue por el contraste entre los laterales y la nuca, que se llevan muy cortos o rapados, y la parte superior, donde el cabello se deja más largo.

En redes señalaron que el cambio de Nodal marcó una diferencia clara respecto a su imagen anterior, lo que provocó una oleada de comentarios entre sus seguidores.

Nuevo look de Christian Nodal / Captura de pantalla Instagram

¿Por qué comparan a Christian Nodal con Manuel Medrano, presunto ex de Ángela Aguilar?

Tras la publicación de las imágenes, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar un parecido entre Christian Nodal y el cantante colombiano Manuel Medrano, de 38 años. La comparación surgió principalmente por el corte de cabello, ya que Medrano ha utilizado un estilo similar en distintas etapas de su carrera.

En la sección de comentarios de las publicaciones de Nodal, se pudieron leer mensajes como:



“Manuel Medrano, ¿eres tú?”,

“Ese look”,

“Chris, te queda muy bien el corte” y

“Ufff”.

Estas reacciones reflejan la atención que generó el cambio de imagen y cómo el público asoció de inmediato el estilo con el del intérprete colombiano, ganador de dos Premios Grammy Latinos.

Christian NodalManuel Medrano y Christian NodalChristian NodalChristian Nodal / Redes sociales

¿Quién es Manuel Medrano y qué relación tuvo con Ángela Aguilar?

Manuel Medrano es un cantante y compositor colombiano que ha desarrollado una carrera destacada dentro del pop latino. Ganador de dos Latin Grammy, en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor, es conocido por temas como “Bajo el agua”, “Afuera del planeta”, “La mujer que bota fuego” y “Nenita”.

El nombre de Manuel Medrano fue vinculado con Ángela Aguilar en octubre de 2022, después de que la cantante mexicana estuviera en el centro de la conversación pública por la polémica relacionada con su romance con el compositor Gussy Lau. En ese contexto, diversos medios de espectáculos difundieron versiones sobre un posible noviazgo entre Ángela Aguilar y el cantante colombiano.

Los rumores surgieron a partir de una fotografía que apareció en las cuentas de ambos artistas en redes sociales. La imagen fue retirada posteriormente del perfil de Ángela Aguilar, pero permaneció visible en la cuenta de Manuel Medrano. En la fotografía, usuarios señalaron que se observaba una mano sobre la pierna del cantante.

