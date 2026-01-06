Ángela Aguilar le da cachetada a Nodal y el momento se vuelve viral: ¿Juego o tensión? VIDEO

Un gesto inesperado dejó a más de uno con la ceja levantada: Ángela Aguilar protagonizó un momento que rápidamente se volvió polémica al darle una cachetada a Christian Nodal, una escena que tomó por sorpresa tanto a los presentes como a los fans.

Lejos de pasar desapercibido, el episodio desató todo tipo de reacciones y especulaciones, convirtiéndose en uno de esos instantes virales que confirman que cualquier movimiento de la pareja es observado con lupa por el público y los reflectores.

Ángela Aguilar y Nodal enfrentan otra polémica. / Foto: IG/@angela_aguilar_

¿Por qué Ángela Aguilar cachetea a Christian Nodal?

Ángela Aguilar compartió un video en redes sociales como parte de un collage que reúne algunos de los momentos más representativos de su 2025. Entre las escenas que llamaron la atención aparece una en la que la cantante le da un ligero golpe en el rostro a Christian Nodal utilizando una tortilla de harina verde, un instante que sorprendió a varios usuarios y rápidamente generó conversación en plataformas digitales.

El clip forma parte de un recuento visual del año de la hija de Pepe Aguilar, en el que también se incluyen presentaciones, viajes y convivencias personales. La escena con Nodal se presenta de manera breve dentro del collage, sin mayor contexto, como uno de los episodios que marcaron su año y que fue captado en un ambiente de confianza entre ambos.

Tras la publicación, el video comenzó a circular de forma independiente en redes sociales, lo que llevó a que ese momento específico concentrara la atención del público.

Cachetada de Ángela Aguilar a Nodal. / Foto: Redes sociales

¿Ángela Aguilar es ignorada en Zacatecas?

La presencia de la dinastía Aguilar en la Charreada Juchipila, realizada este fin de semana en Zacatecas, generó conversación tanto entre los asistentes como en redes sociales. Al evento acudieron Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal, y diversos videos grabados por fans captaron desde momentos musicales improvisados hasta la convivencia al finalizar la charreada.

De acuerdo con las imágenes que circulan en plataformas digitales, al concluir el evento varios asistentes se congregaron a las afueras del recinto con la intención de obtener autógrafos. En los clips se observa cómo Christian Nodal y Pepe Aguilar se detienen durante algunos minutos para firmar sombreros y otros objetos que el público les acercaba. En contraste, Ángela Aguilar avanzó unos pasos al frente del grupo, sonriendo y saludando mientras continuaba su camino hacia el vehículo que los transportaría.

Uno de los videos más comentados muestra a la cantante con un plumón en la mano, mientras la atención de los fans se concentra en Nodal y en Pepe Aguilar. La integrante de la dinastía Aguilar finalmente sube al automóvil sin haber interactuado directamente con quienes solicitaban firmas, lo que desató interpretaciones en redes sociales sobre si fue ignorada por los asistentes. Hasta ahora, no existe confirmación de que esa haya sido la reacción general del público, ya que las grabaciones corresponden únicamente a un ángulo específico del momento.

Ángela Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es la boda por la iglesia de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar confirmó recientemente, durante una firma de autógrafos, que su boda por la iglesia con Christian Nodal se celebrará en mayo de 2026. Aunque la cantante no dio a conocer la fecha exacta, la información coincide con lo que ambos han comentado en distintos encuentros con fans y entrevistas. El mes elegido tiene un significado especial para la pareja, ya que en mayo de 2024 inició formalmente su relación sentimental y también fue cuando llevaron a cabo su enlace espiritual en Roma, Italia, en medio de una intensa atención mediática.

En cuanto al lugar, Christian Nodal reveló en entrevista para Ventaneando que la ceremonia religiosa se realizará en Zacatecas, específicamente en el rancho El Soyate, propiedad de la familia Aguilar. El cantante adelantó que será una celebración “bien mexicanota” y que el recinto cuenta con una capilla, por lo que existe la posibilidad de que tanto el ritual religioso como la celebración se lleven a cabo en el mismo espacio.

Hasta ahora, no se han confirmado más detalles sobre los invitados o la logística del evento, aunque Nodal señaló que Ángela Aguilar está a cargo de la organización.

