Pepe Aguilar lleva banda a su mansión y brinda con Christian Nodal para despedir el 2025: Así es su relación

La familia Aguilar está cerrando el 2025 con una reunión privada que no pasó desapercibida en redes sociales. Pepe Aguilar compartió en su cuenta oficial de Instagram un video donde mostró cómo celebró los últimos días del año en compañía de sus hijos y de su yerno, Christian Nodal, en una de sus propiedades. La publicación dejó ver un ambiente familiar, música en vivo y brindis entre los asistentes.

Familia Aguilar / Redes sociales

¿Dónde celebraron Pepe Aguilar y Christian Nodal las fiestas decembrinas?

De acuerdo con los videos compartidos por Pepe Aguilar, la reunión tuvo lugar en una de sus residencias, identificada por diversos medios como una propiedad ubicada en Zacatecas, cerca del rancho El Soyate. En la grabación se aprecia un amplio espacio al aire libre, una piscina y la presencia de una banda sinaloense tocando en vivo para los invitados.

Pepe Aguilar aparece solicitando canciones a los músicos y recorriendo el lugar mientras convive con su familia. En el mismo material audiovisual se distingue la presencia de Ángela Aguilar, Aneliz Aguilar y Leonardo Aguilar, además de Christian Nodal, quien se integró a la celebración familiar.

La familia Aguilar suele dividir sus periodos vacacionales entre varias de sus residencias, tanto en México como en Estados Unidos. Se ha informado que cuentan con propiedades en Texas y en Zacatecas, lugares donde acostumbran pasar fechas importantes y celebraciones privadas.

Christian Nodal y Pepe Aguilar / Captura de pantalla

¿Qué mostró Pepe Aguilar en el video de Navidad que publicó en redes sociales?

En el video difundido en Instagram, Pepe Aguilar se muestra relajado, conviviendo con sus hijos y su yerno mientras la banda interpreta distintas canciones del repertorio regional mexicano. Durante la grabación, el cantante interactúa directamente con Christian Nodal y le pregunta si desea escuchar algún tema en particular.

En uno de los momentos más comentados, Pepe Aguilar se refiere a Nodal como “mi yerno” frente a los presentes, mientras continúa la dinámica musical. Las imágenes también captan brindis entre los asistentes, lo que confirma que la reunión tuvo un carácter festivo y familiar.

Además de la convivencia junto a la banda, en días previos Ángela Aguilar compartió en sus historias de Instagram otro momento musical ocurrido durante las celebraciones. En ese material se observa a Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar y Christian Nodal interpretando juntos canciones clásicas del regional mexicano en un “palomazo” privado, el cual fue grabado en un ambiente íntimo y sin carácter de presentación formal.

¿Por qué Christian Nodal pasó las fiestas decembrinas con la familia Aguilar?

Durante las fiestas decembrinas de 2025, Christian Nodal optó por celebrar junto a la familia de su esposa, Ángela Aguilar. De acuerdo con la información disponible, los padres y hermanos del cantante residen en Guadalajara, Jalisco, aunque hasta el momento no se ha confirmado si Nodal tenía previsto viajar a esa ciudad para recibir el Año Nuevo.

La presencia de Nodal en las reuniones familiares de los Aguilar ha sido constante en los últimos días del año. Tanto Pepe Aguilar como Ángela han compartido distintos momentos en los que el intérprete de regional mexicano participa activamente en convivencias, celebraciones y actividades familiares.

En fechas recientes, Ángela Aguilar y Christian Nodal también fueron vistos en Zacatecas durante la Navidad, cuando participaron en la entrega de juguetes a niños de comunidades cercanas al rancho El Soyate. Esta actividad fue documentada en redes sociales y generó diversas reacciones entre los usuarios.

Durante el mismo periodo, Pepe Aguilar ha respondido a comentarios que aluden a críticas recibidas por su familia a lo largo de 2025, tanto por decisiones profesionales como por situaciones personales. En sus interacciones digitales, el cantante dejó ver que no da relevancia a opiniones negativas, limitándose a compartir contenidos relacionados con su vida familiar y su música.

