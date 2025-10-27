Emiliano Aguilar arremete contra toda su familia paterna, tras rechazo en los Billboard: “Familia de perros”

Emiliano Aguilar, hijo del reconocido cantante Pepe Aguilar, ha sido el centro de controversia en las últimas horas, después de un mensaje en redes sociales en el que, por medio de una imagen, arremetió contra su familia paterna. El joven rapero, conocido por su estilo provocador y su actitud rebelde, no solo mostró su descontento por un incidente en los premios Billboard, sino que también expresó abiertamente su enojo hacia quienes considera responsables. ¿Qué imagen compartió?

Emiliano Aguilar dice que “Vale madre” ser hijo de Pepe Aguilar / Especial

¿Qué le pasó a Emiliano Aguilar en su visita a los Premios Latin Billboard 2025?

En un video grabado fuera del lugar del evento, Emiliano Aguilar compartió que había sido invitado a los premios Billboard y que, previamente, se le había asignado un asiento con su nombre. Sin embargo, al llegar al recinto, afirmó que no encontró el lugar que le habían reservado.

Aquí ando en Miami, en los Billboard. Nomás les voy a decir la cruda realidad de las cosas… Chin... a su madre los billboards… me dijeron que iba a estar en un lugar y me mandaron hasta la quinta… Me tenían mi lugar y mi nombre y no me tenían nada. Emiliano Aguilar

El cantante expresó su frustración al percatarse de que el trato recibido no coincidía con lo que había sido acordado con el equipo de prensa encargado de su asistencia. Aunque reconoció que aún está en una etapa de crecimiento en la industria musical, enfatizó que merecía un trato digno y respetuoso.

“ Yo sé que hay gente bien famosa y que yo apenas voy empezando, pero no se pasen de lanza… también soy un ser humano ”, puntualizó.

Por último, fue el sábado 25 de octubre que Emiliano publicó un siguiente mensaje, en el que además de criticar duramente la entrega de dichos premios, aseguró que lo que le sucedió fue obra de su padre, Pepe Aguilar:

Traicionado por mi propio jefe, es madr* sí duele. Vas a ver quién voy a ser yo cul***, mejor que todos sus hijos. Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar / Instagram

¿Qué imagen compartió Emiliano Aguilar sobre su familia paterna?

El enojo de Emiliano Aguilar hacia su familia paterna no terminó solo en las declaraciones. En un nuevo post en sus redes sociales, Emiliano subió una fotografía editada, misma que lo mostraba paseando a cinco perros de la raza pug, los cuales, según él, representaban a los miembros de la familia Aguilar: Pepe, sus hermanos Ángela, Aneliz y Leonardo, y la esposa de su padre, Aneliz Álvarez Alcalá.

A esta imagen, que claramente buscaba destacar la “traición” de su familia, el joven rapero agregó el siguiente mensaje:

Van a ver que yo solo, ‘y la esposa que trae a un lado’ y el pinch* jaripeo, ando forjando mi carrera artística, soy nuevo pero este mundo va a ser mío, se los prometo, familia de perros. Emiliano Aguilar, vía Instagram

El uso de la imagen y el mensaje que acompañó la publicación hicieron evidente la ruptura emocional entre Emiliano y su familia.

Emiliano Aguilar crea una imagen y llama “perros” a toda su familia paterna / IG: emiliano_aguilar.t

¿Los Latin Billboard o la familia Aguilar respondieron a las acusaciones de Emiliano Aguilar?

Hasta ahora, la organización de los Billboard Latin Music Awards, conocidos como Latin Billboards, no ha emitido ninguna declaración pública que se refiera de manera directa a las acusaciones de Emiliano Aguilar sobre el trato que recibió durante la edición 2025.

Ni en su página web oficial ni en sus redes sociales verificadas se ha publicado algún comunicado al respecto.

Por otro lado, la familia Aguilar, incluyendo a Pepe Aguilar y los demás miembros de la conocida Dinastía Aguilar, tampoco ha hecho declaraciones oficiales que respondan específicamente a las quejas de Emiliano sobre su experiencia en los Latin Billboard.

