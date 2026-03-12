Presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, defendía a Ángela Aguilar: “Tiene sentido”

Tras las explosivas declaraciones de Adriana Toval, periodista costarricense que afirma haber sido presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, internautas en redes sociales descubrieron que la joven no solo era fan de Ángela Aguilar, sino que incluso la defendía de las críticas por su relación con Christian Nodal.

Esto ha provocado burlas de usuarios en redes sociales contra Adri Toval, ya que en publicaciones anteriores dejó clara su postura al defender a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Adri Toval filtra audios de Ángel Muñoz y sus planes de arruinar a Ana Bárbara y quedarse con dos de sus casas. / Redes sociales

¿Qué dice Adri Toval sobre su presunta relación con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara?

La periodista Adriana Toval confesó a las cámaras de “El gordo y la flaca” que tenía un amorío con Ángel Muñoz, quien supuestamente la contrató para vender sus productos, ella reveló detalles de la relación, en la que aseguró que presuntamente hubo un intercambio de mensajes y generosos regalos además de encuentros íntimos en diferentes ciudades de México.

Mencionó que Ángel Muñoz presuntamente le habría dicho que no era feliz con Ana Bárbara y estarían al borde del divorcio. Por su parte, el mismo Jordi Martín informó que ya habría tenido comunicación con Muñoz y este habría admitido todo.

Supuestamente, Ángel Muñoz estría luchando para obtener el perdón de Ana Bárbara, pues no desea separarse.

Se dice que, presuntamente, Ángel no querría divorciarse de la cantante debido a todos los beneficios económicos que tendría actualmente. Cabe destacar que, con el paso de los días, diversos medios han mostrado pruebas de la aparente infidelidad y lo peor de todo es que Adriana Toval acaba de filtrar una llamada en la que exhibe el plan del empresario para presuntamente despojar a Ana Bárbara de dos de sus casas y divorciarse.

Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, rompe el silencio sobre presunta infidelidad / Redes sociales

¿Qué dijo Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, ante acusaciones de infidelidad?

Ángel Muñoz, a través de su abogado Guillermo Pous, lanzó un comunicado en el cual niega haber tenido una relación extramarital con la periodista Adriana Toval. Sostiene que está siendo víctima de “difamación”.

“Hemos sido informados por nuestro representado y contamos con constancias documentales y públicas respecto de diversos comentarios, señalamientos y declaraciones realizadas por usted que resultan falsos, tendenciosos y carentes de sustento, mediante los cuales se ha expuesto indebidamente información relativa a su vida personal”, se lee en el comunicado.

También resaltó que este escrito será la única advertencia que se le hará a Adriana. Se espera que la periodista pare con el escándalo o, de lo contrario, se procederá legalmente.

“En cumplimiento de la cortesía de advertencia previa y ante la evidente concurrencia de elementos que podrían configurar supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria o vejación, con posibles controversias y/o contingencias de orden civil y penal, se le exhorta por única ocasión a abstenerse de inmediato de continuar con dichas manifestaciones y, en lo sucesivo, de evitar cualquier otra conducta de naturaleza similar, ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial a través de terceros”. Comunicado de Ángel Muñoz

El escrito finaliza pidiéndole que ya no contacte a la pareja, señalando que, si bien existe una “libertad de expresión”, se está perjudicando no solo la imagen de Muñoz, sino también su matrimonio.

En respuesta a esto, Toval, a través de redes sociales, sostuvo que todas sus declaraciones han sido ciertas. Incluso afirmó tener pruebas de todo:

“No tengo miedo de que Ángel Muñoz me demande, porque al final lo único que he hecho es decir la verdad. Si decide hacerlo, estaré encantada de ir a una corte y que sea un juez quien determine si todo fue generado por IA o no. Tengo muchísimo material grabado que respalda lo que digo”, escribió en sus historias.

Supuesta amante de Ángel Muñoz, defendía a Ángela Aguilar y redes la tunden

En redes sociales, AdrianaToval también ha recibido comentarios por haber defendido a Ángela Aguilar del hate que recibió por su relación Christian Nodal. Sin embargo, un post en el que Adriana Toval se muestra con una foto creada con inteligencia artificial abrazando a la hija de Pepe Aguilar ha desatado todo tipo de reacciones

“Con la hermosa Ángela Aguilar y el talentoso Nodal. Los envidiosos dirán que es IA”, dice el copy del posteo publicado hace algunos meses.

Estas son solo algunas de las reacciones:



“Ahora que salga Ángela Aguilar a defenderte, tanto que ofendiste a Cazzu, pues ya sabíamos por qué”.

“Ya no hace falta explicación, todo tiene sentido”.

“Con razón defiendes a Ángela”.

“Ya entendimos por qué defendías a la Aguilar; las dos tal cual”.

Hasta el momento, Adriana Toval no ha hecho ningúna declaración al respecto, pero se mantiene firme respecto a defender sus declaraciones sobre Ángel Muñoz.

