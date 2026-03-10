¿Ana Bárbara se divorcia de Ángel Muñoz tras supuesta infidelidad? Muestran pruebas y presunta amante se pronuncia

Ana Bárbara se encuentra en medio de la controversia. Y es que en los últimos días ha circulado que, presuntamente, su esposo, Ángel Muñoz, le habría sido infiel. Incluso, se viralizaron imágenes que supuestamente comprobarían el engaño.

Luego de que las imágenes salieran a la luz, surge el testimonio de la presunta amante de Ángel confirmando que este presuntamente sí habría engañado a la ex de José Manuel Figueroa. También se dio a conocer cuál habría sido la reacción de ella ante todo el escándalo.

Ana Bárbara / Redes sociales

¿Ana Bárbara se divorcia de Ángel Muñoz por supuesta infidelidad?

Hace poco, el periodista Jorge Carbajal contó que, supuestamente, Ángel Muñoz le habría sido infiel a Ana Bárbara hacía algunos meses, supuestamente, con una empleada. Mencionó que, presuntamente, Ángel le había comentado a la presunta amante que ya no tenía relación con la cantante y que “ya no la aguantaba”.

“El tema es que Ana Bárbara vive 15 días en Los Ángeles y 15 días en Cancún. El esposo se queda siempre en Cancún, a esperar… Resulta que hace un año y medio, dos años, Ángel Muñoz decide contratar a una persona como para que le maneje ciertas relaciones públicas… Empieza a trabajar, pero resulta que me cuentan que, una noche que estaba él solo, empiezan a platicar de trabajo… Pasada la noche, empieza a subir de tono la conversación hasta el grado de que, tengo entendido, supuestamente, Ángel le dijo: ‘¿No se te antoja un arrimón?’”. Jorge Carbajal

Esposo de Ana Bárbara / Redes sociales

A raíz de esto, Jorge Carbajal comentó que su relación supuestamente comenzó a ser más íntima: “Ángel Muñoz le dice a esta persona: ‘Oye, pues mira, tú eres así como yo de cachondona. No te quiero para una noche. Te quiero para todas las noches’. Le pidió que fueran novios. Lo clásico, le dijo: ‘Ya no la soporto (a Ana Bárbara), ya no hay nada entre nosotros. Nos vamos a divorciar”, contó.

Carbajal indicó que, supuestamente, la relación es relativamente estable y mostró imágenes de las videollamadas que Muñoz y la tercera en discordia presuntamente habrían tenido. Incluso enseñó un video en el que, aparentemente, la pareja pasa un buen rato en un hotel.

¿Qué dijo la presunta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ána Bárbara, ante el escándalo?

En la edición más reciente de ‘El gordo y la flaca’, se mostró la entrevista exclusiva que le realizaron a Adriana Tovar, una periodista costarricense, quien dice ser la supuesta amante de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara.

La mujer afirmó que Ángel y Ana Bárbara tienen problemas en su matrimonio y que la relación con él comenzó en septiembre de 2025.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país” Presunta amante de Ángel Muñoz

Y es que, según Adriana, el empresario presuntamente le decía que “ya no era feliz” con la cantante y que se había enamorado de ella.

¿Cómo habría reaccionado Ana Bárbara ante la presunta infidelidad de Ángel Muñoz?

De acuerdo con información del periodista Jordi Martín, logró contactar a Ángel Muñoz para saber su postura ante todo esto. Según el comunicador, Muñoz presuntamente admitió su infidelidad y contó que la cantante lo corrió de la casa.

Presuntamente, Ángel está muy arrepentido por la presunta infidelidad y está luchando por el “perdón” de la celebridad. Sostiene que luchará para evitar un divorcio entre ellos.

“(Ángel Muñoz me dijo:) ‘Desafortunadamente la historia es cierta. Me dejé llevar’. Dice que va a luchar por el perdón de Ana”, indicó.

Hasta el momento, Ana no se ha pronunciado ante toda esta polémica. Recordemos que hace poco anunció que pausaría temporalmente su carrera musical. No explicó los motivos de forma clara, pero ahora se cree que se debe a todo este asunto.

