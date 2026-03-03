Chris Pazcal, tras rumores de infidelidad con Alejandra Robles Gil, habla de su matrimonio; ¿se terminó?

Hace medio año, una fuente cercana a Alejandra Robles Gil nos contó que entre ella y su compañero de la telenovela Regalo de amor, Chris Pazcal, la química había traspasado la pantalla, a pesar de que ambos estaban casados. Aparentemente, esto habría propiciado el inicio del proceso de divorcio de la actriz, pero Chris sigue con su esposa, la creadora Ana Mer Gallo, con quien ya busca otro bebé. “Me encantaría tener más hijos. Estamos en eso, a ver si sale. Espero que este 2026. Queremos 3 hijos en total”.

¿Qué dijo Ana Mer, esposa de Chris Pazcal, sobre los rumores de presunta infidelidad?

Ana Mer confía en la fidelidad de Chris Pazcal, a pesar de los rumores. “A mi esposa no le incomodó lo que se dijo. Yo nunca le he dado ningún motivo para que dude de mí. Siempre he respetado a mi familia. Cuando hay comunicación y respeto en una pareja, no entran dudas. No es la primera ni la última vez que van a pasar estos chismes. Vienen acompañados de la carrera”.

Sorprendentemente, le agradó que lo relacionaran con Alejandra. “Yo respeto la opinión de la gente, porque al final de cuentas somos personas públicas. Siempre habrá algún chisme o se va a hablar de uno. Yo estoy felizmente casado desde hace 2 años. Llevamos 9 años juntos. Agradezco que el público haya querido shippear la pareja que hice con Alejandra, porque significa que hicimos algo bien. Vieron una pareja que idealizaron y eso es maravilloso”.

¿En qué telenovela trabajó recientemente Chris Pazcal?

El pasado domingo finalizó la telenovela Mi verdad oculta, donde Chris Pazcal hizo un villano, a pesar de que venía de un papel protagónico en Regalo de amor. “Cuando me dijeron del personaje, vi que iba en contra de todo lo que yo soy, de mis valores, y dije: ‘Quiero ayudar a abrir los ojos a las personas que están rodeadas de este tipo de depredadores’. Fue un reto. Me dijeron: ‘¿Cómo vas a ser villano?’”.

“Claro que se siente hermoso ser protagonista, porque llevas una historia, eres el pilar. Sin embargo, como actor nunca me ha gustado que me encasillen. Si me siguen ofreciendo más protagónicos, yo feliz, pero a un actor lo que más le llena es poder salirse completamente de él, interpretar. Lo que venga y que sea reto, bienvenido. Yo nací en una familia de personas que se han dedicado a este medio y ninguno ha sido crecida en las nubes. Al contrario, siempre han sido muy humildes”.

¿Cuál es la trayectoria de Chris Pazcal?

Es descendiente de una dinastía de actores, directores y escritores: Hijo de la actriz Magda Karina, nieto de la directora Karina Duprez y bisnieto de Magda Guzmán y Julián Duprez.

Inició su carrera en Hollywood en 2014, en cintas como The laberyrinth of Minos , Escape y One last story .

, y . En 2018, hizo su primer trabajo en las pantallas mexicanas, en la telenovela Y mañana será otro día , a la que le siguieron otras como Fuego ardiente , Diseñando tu amor , Mi secreto y Fugitivas , en busca de la libertad .

, a la que le siguieron otras como , , y , . El año pasado consiguió su primer protagónico en el melodrama Regalo de amor. Además, estelarizó la obra Siete veces adiós.

