Protagonista de ‘Fugitivas’ tuvo que dar a luz a su bebé muerto: “Es desgarrante”

Marlene Kalb, una de las protagonistas de la exitosa telenovela Fugitivas, de Las estrellas, perdió a su bebé a los 5 meses de embarazo. La actriz nos contó cómo vivió este lamentable proceso.

Marlene Kalb perdió a su bebé / Fotos: Archivo TVNotas e IG @marlenekalb

Te puede interesar: Capítulos finales de “Fugitivas": Magda Karina comparte pantalla con su hijo Chris Pazcal

¿Qué dijo Marlene Kalb, protagonista de ‘Fugitivas’, sobre la muerte de su bebé?

“Fue una noticia muy triste. Al final no queda de otra y por algo pasan las cosas. Todo estaba normal con la bebé. Ya habían revisado corazón,pulmón, riñones y estaba perfecta. Era una niña. Con los clásicos achaques, siempre me dan náuseas, acidez, dolores de cabeza, pero nada fuera de lo común”.

“Me checaban cada mes y solamente me habían dicho que estaba un poco pequeña. Había notado que no sentía patadas. El doctor me decía que era una bebé más tranquila y que, como mi placenta estaba arriba, podría ser que se escondían los golpes. Que estábamos bien”. Marlene Favela

“Siempre hay una corazonada de mamá. Yo sentía que había algo raro, pero nunca pensé en muerte fetal. Hice un viaje con la familia a la nieve, a Colorado (EU). Al regresar a México, justo el 17 de marzo, tuve mi segundo ultrasonido más profundo. Ahí me dieron la noticia”.

Marlene Kalb perdió a su bebé / Fotos: Archivo TVNotas e IG @marlenekalb

“Me dijeron: ‘Marlene, falleció la bebé. No hay nada que nos especifique qué fue lo que pasó. Simplemente su corazón dejó de latir’. ¿Por qué? No se sabe. Iban conmigo mi mamá y mi hermana”.

“No tomo, no fumo y no consumo nada de cosas. Se me hizo muy raro y dije: ‘Por algo pasan las cosas’. Me cuido mucho en los embarazos. Trato de no saltar y de no hacer movimientos fuertes. Fue una enseñanza que me trajo la vida y no encuentro otra explicación”. Marlene Kalb

No te pierdas: Protagonista de ‘Fugitivas’ revive tragedia personal en el set: “Fue desgarrador”

¿Cómo le dijeron a Marlene Kalb que tenía que dar a luz a su bebé muerto?

“Cuando me lo dijeron, me di cuenta de qué era lo que sentía y sí me pegó. Uno espera con ansias. Preparas a la familia y a la gente. Ya lo había anunciado. Era un bebé muy deseado y esperado”.

“El doctor me dijo que venía la parte más difícil, que podría ser cesárea o parto natural y yo llevo 2 cesáreas. Lo pensé mucho. Ese mismo día que me dijeron, fui a una reunión y ahí muchas mamás me preguntaron: ‘¿Cómo vas con el embarazo?’ y les dije lo que había pasado”. Marlene Kalb

“Como 4 de 12 que éramos, me dijeron: ‘A mí ya me pasó'. Al final se vuelve como una red de apoyo. Lo platiqué y eso también ayuda a sacar mucho sentimiento y decidí que fuera parto natural”.

Marlene Kalb perdió a su bebé / Fotos: Archivo TVNotas e IG @marlenekalb

Mira: Actriz de ‘Mi marido tiene familia’ perdió a su bebé y revela el tatuaje que se hizo para recordarlo

Marlene Kalb revela que su esposo, Rodrigo, siempre estuvo con ella en la muerte de su bebé

Su esposo estuvo con ella: “Cuando se lo comenté, los 2 lloramos y después me dijo: ‘Estoy para apoyarte en todo. Lamento que no puedo sentir lo que tú sientes. No tengo al bebé dentro de mí, pero te voy a apoyar por lo menos emocionalmente’”.

“Mi esposo todo el tiempo estuvo junto a mí, porque venían las contracciones fuertes y al final vas a dar a luz y no es una recompensa. Desgraciadamente es algo triste. Es desgarrante, porque en el parto natural te ayuda el cuerpo y aquí es con una pastilla que te estimula para que pueda salir la bebé”.

“Mis niñas están muy chiquitas y no se dan cuenta. Cuando estuve en el proceso y tuve todo el día de labor de parto, mi mamá y mi hermana estuvieron con ellas y nunca vieron a su mamá triste o sufrir”. Marlene Kalb

¿Dónde quedaron los restos de la bebé de Marlene Kalb?

“Mi esposo me dijo: ‘Para que cierres el ciclo, hay que llevarlas al mar’ y le dije: ‘No quiero’. Fue un proceso muy fuerte para mí. Lo suelto más teniéndola conmigo, verla y decir: ‘Tuve 3 embarazos’. Lo importante es lo espiritual”.

“En la carta le explico desde el principio lo que sentí con ella. Que nunca supimos cómo sería físicamente. Espiritualmente estará con nosotros el resto de nuestras vidas. La vamos a extrañar mucho. No la conocimos, pero yo sí la vi cuando salió de mi panza físicamente. La sentí y la tuve”.

“No tenía nombre, pero le queremos poner uno. Todavía no decidimos. Fue muy suertuda de que falleció en la panza de mamá, el lugar más seguro de cualquier ser humano. Eso me tiene tranquila, porque no sufrió”.

¿Cómo enfrenta Marlene Kalb la muerte de su bebé?

“Me recomendaron muchos psicólogos, psiquiatras y tanatólogos, pero gracias a Dios no lo necesité. Alguna vez tuve ansiedad y sé cómo tienes que trabajar. Mucho es expresar lo que sientes y contarlo. Espero ser un ángel para una mamá que pase por lo mismo. Ya pasó hace casi 2 meses”.

Sobre volver a embarazarse, nos dijo: “Ahorita no tengo una respuesta. No quiero ilusionarme. Tengo que agradecer y enfocarme en mis hijas”, finalizó.

¿Quién es Marlene Kalb?