Protagonista de ‘Fugitivas’ enfrenta devastadora pérdida de su bebé a los cinco meses de embarazo

El pasado 14 de febrero, Marlene Kalb, quien le dio vida a ‘Monserrat Torres’ en la telenovela ‘Fugitivas’, anunció, a través de su cuenta de Instagram, la dulce espera de su tercer bebé.

En aquel entonces, la actriz compartió una foto junto con su esposo Rodrigo y sus dos pequeñas, mostrando el ultrasonido. También subió una imagen en la que, a través de un pastel, dejaba ver que sería niña, ya que el relleno del pastel era rosa.

“Gracias @hola_mx por tan bonita nota anunciando mi tercer embarazo, Rodrigo y yo estamos muy emocionados de compartir esta gran noticia”, escribió

Por lo que recibió un sinfín de felicitaciones tanto de compañeros del medio artístico, como del público en general. Sin embargo, pasaron los días y no volvimos a ver publicaciones referentes a su embarazo.

Marlene Kalb / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la pérdida del bebé de Marlene Kalb?

En TVNotas nos enteramos de que la actriz perdió a su bebé hace mes y medio, aproximadamente, a los cinco meses de gestación. Aunque no ha dado detalles al respecto, tratamos de comunicarnos con la actriz sin éxito alguno.

Sabemos que ha sido un golpe muy fuerte para ella y su familia, ya que era un bebé muy deseado y esperado. Hasta la fecha la publicación, sigue en sus redes sociales y ella continúa su vida al lado de su familia.

Lamentamos mucho su pérdida.

Marlene Kalb / Redes sociales

¿Qué ha dicho Marlene Kalb sobre la maternidad?

Cabe mencionar que, cuando ella inició las grabaciones de ‘Fugitivas’, fue después de la cuarentena de su segunda hija y siempre su prioridad ha sido su familia. En entrevista para TVNotas, al finalizar la telenovela, expresaba sus ganas de volverse embarazar:

“Quiero crecer la familia. Me gustaría tener un tercer bebé y como tengo cesárea espero me permita tener cuatro hijos. Ya tengo dos. Tengo buena piel y ya veré el doctor qué me dice. Mi esposo es de familia grande y veo cómo se apoyan, viajan, divierten y quiero eso”, manifestó.

Y agregó: “Yo tengo una hermana y siempre quisimos más hermanos. Para mí, la familia es lo primero y después viene el trabajo”.

Marlene Kalb / Redes sociales

¿Quién es Marlene Kalb?

Marlene Kalb nació en 1990, en Ciudad de México.

Es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y la hemos visto en varias telenovelas tales como: “Quiero amarte” (2014), “El hotel de los secretos” (2016), “Enamorándome de Ramon” (2017) y “Ringo, la pelea de su vida” (2019), entre otras.

Marlene Kalb, fue una de las protagonistas de la exitosa telenovela “Fugitivas” de Las estrellas.

La actriz y su esposo, Rodrigo llevan casi seis años de casados.