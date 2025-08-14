Luto en la lucha libre; muere leyenda del pancracio mexicano, a los 34 años

La industria de la lucha libre mexicana está de luto tras la trágica muerte de Darío Rodríguez López, mejor conocido en el cuadrilátero como ‘Piratita morgan II’, a los 34 años. La noticia de la muerte de ‘Piratita morgan’ conmocionó a todos sus seguidores, quienes no tardaron en pronunciarse en redes sobre su lamentable pérdida.

¿Cómo confirmaron la muerte de Darío Rodríguez López,‘Piratita morgan II’, el 11 de agosto del 2025?

La muerte de ‘Piratita morgan II’, luchador profesional, fue confirmada por familiares cercanos, entre ellos su primo, ‘la Mini parkita’, y su hermano, ‘Espantito’, quienes compartieron la devastadora noticia apenas horas después del ingreso al quirófano.

Asimismo, Pedro Ortiz Villanueva, el legendario luchador ‘Pirata morgan’, quien le cedió el derecho de usar el nombre ‘Piratita Morgan II’, tras la muerte de su padre en 2018, fue uno de los primeros en expresar su pesar a través de Facebook:

“Me acabo de enterar de que mi mini Piratita falleció. Mi más sentido pésame a su familia”, se lee.

¿De qué murió ‘Piratita Morgan II el 11 de agosto del 2025?

Según reportes de la cuenta de Facebook de Irma Renata Rodríguez, su mamá, ‘Piratita morgan’ fue hospitalizado por un diagnóstico preliminar de apendicitis aguda, una condición que desencadenó una intervención quirúrgica de emergencia.

Según revelaron, durante la cirugía, los médicos descubrieron que la apendicitis ya había evolucionado hacia una peritonitis avanzada provocada por la ruptura del apéndice y la consecuente propagación de la infección en el abdomen.

“Amigos promotores y público les pido una oración para mí hijo Piratita morgan Rodríguez que entrara a quirófano a una cirugía hijo todo saldrá bien muchas bendiciones”, escribió Irma hace unos días.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, el luchador profesional perdió la vida pocas horas después de la operación.

Además, la progenitora de Darío Rodríguez López comentó que sus restos están siendo velados en Los Reyes La Paz, Estado de México, donde se habrían presentado aficionados, compañeros de profesión y familiares que se reunieron para rendirle un emotivo homenaje.

“Descansa en paz hijo. Los esperamos en los reyes la paz avenida Texcoco

Número 11", se lee.

¿Quién fue Darío Rodríguez López, ‘Piratita morgan II’?

Con casi una década en el circuito independiente, ‘Piratita morgan II’ heredó el nombre y la pasión por la lucha libre de su padre, Raymundo Rodríguez, Piratita morgan I, que también falleció en julio del 2018.

También peleó bajo los alias Batallón, Payasito rojo y Coquito rojo, pero fue con el de Piratita morgan II que consolidó su identidad en el pancracio.

Durante casi una década de trayectoria profesional, ‘Piratita morgan II’ logró consolidarse como una figura importante dentro del mundo de los mini gladiadores. Según el público, su destreza, rapidez y dedicación hicieron que cada pelea quedara marcada en la memoria de todos sus seguidores.