¿Jenni Rivera realmente está muerta? Influencer asegura que jamás subió al avión que se desplomó

Hace algunos días, se cumplieron 13 años desde la muerte de Jenni Rivera, también conocida como ‘la Diva de la banda’. La cantante falleció el 9 de diciembre de 2012, en un accidente aéreo. Tanto familiares como fans de la famosa usaron sus redes sociales para recordarla con cariño. En medio de todo esto, surge la declaración de un influencer que asegura que presuntamente Jenni Rivera estaría viva, pero escondida por una poderosa razón, ¿realmente la ‘Diva de la banda’ está viva?

Jenni Rivera / Redes sociales

¿Cómo murió Jenni Rivera, ‘la Diva de la banda’?

El 8 de diciembre de 2012, Jenni Rivera ofreció un concierto en la Arena Monterrey. Luego de su presentación, ella y su equipo se subieron a un jet privado. Justo antes del despegue, la famosa tomó una foto de todos los presentes.

Los tripulantes se dirigían a Toluca, pues la celebridad tenía una entrevista programada. También se tenía que trasladar a la Ciudad de México para grabar ‘La Voz México’.

Según reportes oficiales, la avioneta despegó, aproximadamente, poco después de las 3 de la mañana del 9 de diciembre. A los pocos minutos, el piloto perdió contacto con la torre de control y horas después los medios informaron que el avión había desaparecido.

Al mediodía, se reportó la localización de los restos de la nave en la zona serrana de El Tejocote, en Iturbide, Nuevo León. Posteriormente, se confirmó que no había sobrevivientes y se confirmó que los restos sí pertenecían al avión.

Tras las investigaciones correspondientes, se concluyó que, probablemente, todo se debió a una falla mecánica. El impacto fue “casi vertical”. Se descartó explosión, fuego o atentado.

Jenni Rivera / Redes sociales

¿Jenni Rivera no se subió al avión, según una famosa influencer?

En los últimos días, un usuario identificado como ‘Soy el memes’ habló sobre una teoría que indica que realmente Jenni Rivera presuntamente jamás se habría subido al avión y supuestamente se encuentraría viva, pero escondida.

Según el internauta, en aquel entonces, la cantante presuntamente habría sido amenazada por un grupo delictivo, por lo que presuntamente se le habría ocurrido fingir su muerte. Supuestamente, se tomó la foto dentro del avión y poco después se bajó. Y es que la cantante, aparentemente, habría pensado que un accidente aéreo sería la mejor forma de despistar a aquellos que la querían asesinar.

“Jenni sabía que ese avión se iba a caer, al chile, pues, ¿qué pasa? Si un vato de los más pesados te trae senenciada, pues, dentro de la ficción, fingir que ya no estás en este plano terrenal, pues sería su única salida… Casi todos los accidentes de avión tardan meses, hasta años en tratar de averiguar por qué fue y más si no encuentran la caja negra… fue el plan perfecto”. Usuario de redes sociales

El hombre sugirió que Jenni habría pagado dinero para planear su presunta muerte: “Con un billete se soluciona todo. No hay obstáculos”, expresó, recordando que, hace varios años, surgió un canal de cocina manejado por una mujer que jamás mostró su cara, pero que tiene una voz “igualita” a la de la cantante.

Para finalizar, mencionó que, hace algunos días, salieron a la luz unas grabaciones de canciones “inéditas” de la cantante. El usuario dice que esto es la prueba que reforzaría la teoría de que su muerte fue fingida, pues la voz suena muy “actual”.

El video del joven causó muchas opiniones divididas. Si bien algunos pidieron que se respetara la memoria de la artista, otros sostienen que el rumor no suena tan descabellado.

¿Cómo recordaron a Jenni Rivera en su 13 aniversario luctuoso?

Los familiares de Jenni Rivera usaron las redes sociales para conmemorar a la cantante. Algunos usaron frases motivacionales, mientras que otros simplemente subieron videos de momentos que vivieron con ella.

Aunque lo que más llamó la atención fue que, a través del Instagram de la celebridad, se compartiera un video de su último concierto en Monterrey. En el clip, se le escucha agradecer a todo el público por el gran amor y cariño que le han mostrado.

“Aquí no soy como cualquier otro artista, aquí yo recibo más amor y más cariño que cualquier otro artista , ustedes hacen que se me olvide todo eso, muchas gracias por su cariño, por su amor, por tantos aplausos, muchas gracias”, se le oye decir.

