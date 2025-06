Rosa Rivera, mamá de Jenni Rivera, fue internada de emergencia por problema cardíaco

Doña Rosa, madre de la fallecida cantante Jenni Rivera, fue sometida a una cirugía de emergencia luego de que los médicos detectaran una falla en su corazón. La también madre del cantante Lupillo Rivera compartió los detalles de su estado de salud a través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook, revelando que estuvo hospitalizada durante varios días y que, como parte del tratamiento, le fue colocado un marcapasos.

Acompañada por sus hijos Rosie Rivera y Pedro Rivera, Doña Rosa relató con voz entrecortada el difícil momento que atravesó y aprovechó para agradecer a Dios y a sus seguidores por las muestras de cariño y preocupación. Aunque normalmente realiza videos de cocina y mensajes para sus redes sociales desde su hogar, esta vez apareció con un tono más reservado, enfocada en explicar las razones de su ausencia.

Doña Rosa Rivera, mamá de Jenni Rivera se despide de su canal por fuerte problema de salud. / Facebook: Doña Rosa Rivera

Doña Rosa, mamá de Jenni Rivera, fue hospitalizada varios días

Durante la transmisión, doña Rosa explicó que, aunque intentó mantener sus rutinas diarias, notaba una disminución importante en su energía después de grabar sus videos o realizar alguna actividad en casa hasta que un día se le subió la presión y tuvo que acudir de emergencia, relató que su hospitalización se prolongó por 12 días debido a diversos síntomas que la dejaron débil y fatigada.

La señora Rivera relató que, pese a sus síntomas, no había acudido con regularidad al médico, lo que impidió detectar a tiempo la gravedad de su condición. Fue hasta que su presión arterial comenzó a elevarse sin motivo aparente que decidió ir al hospital, donde tras una serie de estudios fue diagnosticada con un problema en el corazón que requería intervención inmediata.

“Le doy gracias a Dios porque pude estar aquí hoy, quizá ya era tiempo que yo dejara de estar en la cocina y yo no quería hacer caso, me sentía débil, ya cuando terminaba de hacer una receta o el día que filmaba me quedaba acostada, bien cansada y eso no era normal en mí, porque yo soy la fuerte”, explicó Doña Rosa con la voz entre cortada.

¿Qué tiene Doña Rosa, mamá de Jenni Rivera?

Tras diversos estudios cardíacos, los médicos concluyeron que el corazón de doña Rosa no estaba funcionando de manera sincronizada. Según explicó Rosie Rivera, las dos partes que componen el corazón no estaban trabajando al mismo ritmo, lo cual derivó en una caída peligrosa en sus pulsaciones. Por ello, fue necesario colocarle un marcapasos que ayudara a regular su ritmo cardíaco.

Doña Rosa expresó su sorpresa al enfrentar esta enfermedad, ya que nunca había tenido problemas cardíacos ni de presión alta. “El estrés nos lleva quizás a esto. No sé si será por el estrés”, reflexionó, consideró que los desafíos emocionales podrían haber contribuido a su estado actual.

¿Cómo está de salud doña Rosa, mamá de Jenni Rivera?

Actualmente, la madre de Jenni Rivera se encuentra en casa, recuperándose de la cirugía y con seguimiento médico constante. En el video que sigue disponible en su página oficial, agradeció a todos aquellos que han estado pendientes de su salud y pidió comprensión por su decisión de alejarse temporalmente de las redes sociales para enfocarse en su recuperación.

Aunque aún no hay fecha para su regreso a los contenidos digitales, doña Rosa dejó en claro que su prioridad en este momento es su bienestar. Con el respaldo de su familia y el cariño de sus seguidores, agradeció a todos sus seguidores que la acompañaron en sus recetas.

