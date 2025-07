Pati Chapoy critica a Ninel Conde; asegura que su cara está inflada: “No me puedes decir que es bonita”

Pese a su exitosa y vasta carrera artística, Ninel Conde, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’, ha sido muy criticada por su rostro. A lo largo de los años, se ha sometido a procedimientos estéticos que, para muchos, no han sido favorecedores. Entre los detractores se encuentra Pati Chapoy, quien, fiel a su estilo, dio su ácida opinión sobre la cara de la actriz.

En la emisión más reciente del programa Ventaneando, la conductora Pati Chapoy y el resto de sus colaboradores estaban hablando sobre los recientes comentarios que hizo José Manuel Figueroa, ex de Ninel, sobre la celebridad.

Según Figueroa, entre otras cosas, su exnovia gasta su tiempo en ponerse bótox y tratamientos estéticos, en lugar de hacer cosas productivas; declaraciones que Ninel ha considerado como “violencia verbal”.

Ninel Conde enfrenta críticas de Pati Chapoy por su cara / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el rostro de Ninel Conde, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La periodista Pati Chapoy comenzó diciendo que el rostro de Ninel Conde lucía “inflado”, destacando que, en los últimos años, solo se le podría ver los labios.

“Me da la impresión de que todos los días Ninel se infla la cara, ¿ya (le) vieron los labios?” Pati Chapoy

Si bien Pedro Sola discutió su comentario y señaló que, hoy en día, muchas celebridades se someten a procedimientos estréticos, Pati no cedió y hasta señaló: “No me puedes decir que está bonita”.

En tanto que Ricardo Manjarrez trató de calmar el acalorado debate y simplemente puntualizó que cada persona es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo.

“Que cada quien haga con su cuerpo lo que quiera, pero no puedes evitar que la gente opine”, manifestó, dando así por concluido el tema.

Las declaraciones de la presentadora Pati Chapoy dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos respaldaron su postura, la gran mayoría le exigió que no se metiera con los cuerpos ajenos.

¿Qué ha dicho Ninel Conde sobre las críticas que hizo Pati Chapoy acerca de su rostro?

Hasta el momento, Ninel Conde no ha respondido a las críticas que hizo Pati Chapoy sobre su rostro. No obstante, hace algún tiempo dejó clara su postura frente a todos aquellos que se han burlado de su cara.

“Yo no contamino mis ojitos, ni mi mente con cosas negativas. Si tu pregunta es por qué pienso que hay tanto hate, no nada más para mí sino en general, es porque hay falta de amor, falta de autoestima, de valores, falta de paz, de Dios en nuestros corazones, porque cuando tú llevas a Dios en nuestros corazones lo único que quieres para el prójimo, así no lo conozcas, así te haya hecho algo malo, es el bien”, declaró en una ocasión.

La llamada ‘Bombón asesino’ ha dicho en múltiples ocasiones que ya está acostumbrada a los malos comentarios de ciertas personas, por lo que prefiere enfocarse en el gran amor que le dan sus fans.

¿Con quién estará Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Además de Ninel Conde, se han confirmado a 13 celebridades más para ‘La casa de los famosos México 2025’. Se dice que un habitante más será anunciado el día del estreno y se trataría del influencer de talla pequeña Abelito. No obstante, esto no ha sido confirmado ni negado por la producción, que tan solo ha adelantado que habrá “muchas sorpresas”.

Los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2025’ son:

‘La casa de los famosos México 2025’ se estrena el próximo 27 de julio, a las 8:30, a través del canal de Las estrellas.

