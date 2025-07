La casa de los famosos México 2025: Esto ganaría Ninel Conde a la semana por estar en el reality

Tras varias semanas de especulación, este 22 de julio se confirmó a Ninel Conde como participante de ‘La casa de los famosos México 2025’, reality que se estrenará el próximo 27 de julio.

Para muchos, la participación de Ninel en ‘La casa’ era todo un misterio. En su momento, la propia actriz admitió que ponía condiciones “irreales” para evitar que la incluyeran en este tipo de realities.

No obstante, parece que la producción logró convencerla de alguna forma y los fans están a la expectativa de cómo será su convivencia con el resto de los habitantes.

¿Quiénes son los participantes de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La producción de ‘La casa de los famosos México 2025’ confirmó que, este año, habrá un total de 14 celebridades. Hasta el momento, se han confirmado a 13 y se dice que mañana se dará a conocer al último habitante.

Según los rumores, podría tratarse de Elaine Haro o Jimena Longoria. Sin embargo, habrá que esperar hasta el anuncio oficial para saber. Hasta ahora, estos han sido los anunciados:

¿Cuánto ganará Ninel Conde por estar en ‘La casa de los famosos México 2025’?

De acuerdo con información filtrada por la cuenta de X (antes Twitter) de ‘Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento’, supuestamente, Ninel Conde ganará una suma considerable por estar en ‘La casa de los famosos México 2025’.

Y es que, presuntamente, la actriz ganaría medio millón a la semana por estar en el concurso. En caso de ser expulsada, se le pagará 250 mil semanales por estar en las galas.

“Confirman a Nine Conde como habitante de la casa de los Famosos México, la actriz ganara 500 mil pesos a la semana. Si (es) expulsada, por estar en las galas (ganará) 250 mil semanales”, se informó.

Al parecer, la también cantante será una de las celebridades mejor pagadas del concurso por ser una de las concursantes más importantes. Desde luego, esta información es mera especulación, pues no existe información oficial al respecto.

Cabe destacar que, en su momento, Adrián Marcelo confesó que la producción del show le pagó medio millón de pesos a la semana por su estancia. Según el influencer, le ofrecieron 300 mil, en caso de ser expulsado. Por eso, no suena descabellado que Ninel podría ganar algo similar.

¿Por qué Ninel Conde aceptó entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’?

En entrevista, la actriz Ninel Conde contó que decidió entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’ por la insistencia de sus fervientes fanáticos.

“Mis fans, tres años me pidieron estar en este proyecto y el hecho de que platiqué con Rosa María Noguerón y me dijo: ’Tú te vas a divertir’. Yo le dije no quiero violencia porque el formato se presta, pero estoy muy tranquila porque en la versión de México está muy penado eso, ella me dijo que en este formato me venga a divertir y la verdad quiero conectar con mi público y conectar con las nuevas generaciones”, manifestó.

Ninel se dijo muy feliz por poder “conectar” con sus fans y hasta reveló qué hará con el premio final de 4 millones de pesos, en caso de ganarlos.

“La verdad no lo tengo muy contemplado, pero me gustaría apoyar a instituciones de mujeres maltratadas, violentadas y a niños huérfanos, aportar lo que se pueda aportar y apoyarlos. La verdad no vengo por eso (el premio), pero me encantaría sembrar algo, apoyar aunque sea a una mujer o a muchas, y si puedo hacerlo económicamente”, apuntó.

