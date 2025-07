Ninel Conde, habitante confirmada, revela por qué aceptó el reto “La casa de los famosos México 2025”

Este martes 22 de julio, durante una conferencia de prensa, se confirmó lo que muchos fans ya esperaban: Ninel Conde es la nueva confirmada parte de “La casa de los famosos México 2025". La cantante y actriz fue presentada junto al actor José Luis Rodríguez ‘el Guana’, quienes se convierten oficialmente en la duodécima y el decimotercer habitantes del reality.

Desde hace varias temporadas, tanto en la versión de México como en la de Telemundo, el nombre de Ninel sonaba fuerte entre los posibles participantes. Sin embargo, no fue hasta este año que la también empresaria aceptó el reto de encerrarse y convivir bajo el ojo público las 24 horas del día.

Ninel Conde / Redes sociales

Ninel Conde revela por qué aceptó entrar a “La casa de los famosos México 2025”

En un encuentro con la prensa posterior a la presentación oficial, Ninel Conde se sinceró sobre las razones que finalmente la convencieron para decir sí a este polémico formato.

“Mis fans, tres años me pidieron estar en este proyecto y el hecho de que platiqué con Rosa María Noguerón y me dijo: ’Tú te vas a divertir’. Yo le dije no quiero violencia porque el formato se presta, pero estoy muy tranquila porque en la versión de México está muy penado eso, ella me dijo que en este formato me venga a divertir y la verdad quiero conectar con mi público y conectar con las nuevas generaciones”, compartió la intérprete de “Bombón asesino”.

Ninel Conde se une a “La casa de los famosos México 2025" y revela cómo fue convencida de participar. / IG: @ninelconde / @lacasafamososmx

Ninel reconoció que en el pasado rechazó participar en el reality debido a las controversias que se han generado en otras versiones, especialmente en la de Telemundo. No obstante, confía en que esta edición será más “amable” y le permitirá mostrar su verdadera personalidad.

“Para mí es un regalo conectar con mis fans. Yo tengo 30 años de carrera y mi deseo es en un añitos retirarme, la verdad. Yo ya he pasado por muchas cosas, por varias tormentas, pero creo que es una oportunidad de que conozcan quién soy, no la leyenda, ni la del chisme, que conozcan quién soy… va a ser mi mejor regalo”, dijo conmovida.

Ninel Conde revela qué hará si gana el premio de “La casa de los famosos México 2025”

Aunque muchos participantes entran con la meta de ganar los millones del premio final, Ninel Conde, la nueva confirmada de “La casa de los famosos México” dejó claro que su prioridad no es el dinero, sino la experiencia.

“La verdad no lo tengo muy contemplado, pero me gustaría apoyar a instituciones de mujeres maltratadas, violentadas y a niños huérfanos, aportar lo que se pueda aportar y apoyarlos. La verdad no vengo por eso (el premio), pero me encantaría sembrar algo, apoyar aunque sea a una mujer o a muchas, y si puedo hacerlo económicamente”, expresó en entrevista con Martha Figueroa y Marie Claire Harp.”

Cabe recordar que en entrevistas anteriores, Ninel Conde ha revelado que ella misma fue víctima de violencia por parte de una expareja, aunque ha preferido no revelar públicamente su identidad.

El monto del premio para el ganador de La casa de los famosos México 2025 todavía no ha sido confirmado por Televisa. Sin embargo, todo apunta a que se mantendrá una dinámica similar a la de la edición 2024, cuando el triunfador se llevó 4 millones de pesos mexicanos.

