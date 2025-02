Ninel Conde se haría una nueva cirugía en el rostro ¡Sigue harta de las críticas!

Ninel Conde ha vuelto a ser el centro de la atención en redes sociales tras compartir un par de fotografías en su cuenta de Instagram. Con un vestido rosa, la artista de 48 años sorprendió a sus seguidores con una apariencia que desató una ola de comentarios sobre algo que llamó más la atención que su atuendo: su rostro.

Parece que al ‘Bombón asesino’ le gusta generar revuelo cada vez que publica imágenes pues en esta ocasión, sus seguidores notaron que su rostro luce notablemente distinto, con ojos más alargados, labios voluminosos y cejas estilizadas, lo que ha despertado especulaciones sobre nuevos retoques estéticos.

Ninel Conde ha sido criticada por sus arreglitos estéticos / Redes sociales/ Archivo

Las críticas a Ninel Conde por su apariencia

En cuestión de horas, las publicaciones de Ninel Conde donde ha recordado algunos momentos del pasado cuando aún no tenía cambios en el rostro y otros más actuales han acumulado miles de likes y comentarios, donde algunos seguidores han elogiado su belleza, mientras que otros expresaron su sorpresa por su transformación.



"¿Eres Ninel Conde?”



“Cada vez luce más irreconocible”



“Ya no se parece a la de los 2000"



“Un día va a despertar y la ceja estará totalmente vertical, porque ya va en camino a eso, le falta poco”



“Qué hermosa desde chavita, wow”



“Ahí sí estaba bonita”



“Ahí no se había hecho el cambio de rostro ¿verdad? Estaba súper hermosa”, estos fueron algunos de los mensajes que inundaron la sección de comentarios en su Instagram.

Esta no es la primera vez que la cantante genera debate por su apariencia. Su paso por el programa ‘¿Quién es la máscara?’, donde se reencontró con Anahí, su colega en la icónica telenovela ‘Rebelde*’ también desató comentarios sobre los cambios en su rostro con respecto a su personaje de Alma Rey en 2004.

¿Ninel Conde se hará una nueva cirugía?

En medio de los comentarios que la inundan por lo irreconocible que luce con el botox en el rostro, la cuenta de X (antes Twitter) ‘Tu tía Sandra’ indicó que supuestamente Ninel Conde se realizaría una nueva cirugía en el rostro.

Según la cuenta especializada en la farándula, Ninel Conde se modificaría la nariz porque supuestamente “está chueca”. “Quiere operarse otra vez: La cantante Ninel Conde asegura que su nariz le quedó chueca y por esa razón se sometería a una nueva operación de nariz”, indicó sin decir en dónde supuestamente la actriz lo habría anunciado, pero agregó: “Ninel Conde ha revelado que se someterá a una cirugía, luego de afirmar que está harta de las críticas por su apariencia. Hace 9 meses, ella se sometió a varios procedimientos quirúrgicos en Estambul, Turquía”.

Cirujano advierte a Ninel Conde de dismorfia corporal; ella se defiende de las críticas

En los últimos meses, Ninel Conde no se ha dejado de las críticas en redes sociales, y les ha respondido contundentemente a quienes le han mencionado que ya luce irreconocible después de tantos arrgelitos estéticos, que ella asegura, no han sido invasivos.

Ninel Conde se ha mostrado harta de los comentarios que le llovieron más recientemente tras su reaparición en televisión, tanto en ‘El Gordo y la Flaca’ como en ‘¿Quién es la máscara?’, donde reveló que estaba detrás del personaje de ‘Azul’.

En una transmisión en vivo, Ninel Conde expresó su hartazgo por las críticas sobre su rostro y respondió enojada: “Sí da hue... que estén chin...ndo y que estén diciendo cosas. A veces me dan ganas de decir: ‘Si no les gusta, váyanse a la chin... Déjenme de seguir. No vivo de esto’”, dijo con molestia.

La cantante también explicó que no le afectan las críticas y que ni siquiera las lee: “Tengo un equipo de redes, sus comentarios pend... ni siquiera los leo, ni me intoxico”.

Ninel Conde lució irreconocible en Quién es la máscara / Captura de pantalla

Además, mencionó que ya no le gusta conceder entrevistas, pues siempre le preguntan sobre su apariencia: “Por eso ya no doy entrevistas. De verdad, me estresa, y yo con el problema de mi casa y todavía que me estén chin—-do. La neta no tengo cabeza, ni necesidad”.

Cabe mencionar que Ninel actualmente está muy enamorada de su esposo, el empresario venezolano José Ángel González, quien la procura para que todo el tiempo se vea hermosa. Según el testimonio de una persona allegada a la famosa, nos contó en TVNotas, José Ángel es exitoso y detallista: “La trata como una reina. Tiene mucho dinero y ella no aporta. Lo que gana con su trabajo lo gasta en ella y en sus hijos”.

También en TVNotas, recientemente el cirujano de las estrellas, Gamaliel Román, especialista en medicina estética y antienvejecimiento, analizó el rostro de Ninel Conde a lo largo de los años y advirtió sobre el riesgo de dismorfia corporal.

“Ninel está en el límite entre lo normal y lo anormal. Yo no le haría nada más. Está a punto de caer en el abuso y en el trastorno de dismorfia tanto facial como corporal”, señaló.

Por su parte, el psicólogo Omar Villarreal explicó que la dismorfia corporal es un trastorno que puede convertirse en una adicción: “Las personas pueden obsesionarse con ser perfectas. Es una adicción al bisturí que puede poner en riesgo su salud, como una droga”.

Pese a las críticas, Ninel Conde se mantiene firme en su decisión de lucir como desea y continuar con su vida sin dar importancia a los comentarios negativos.

