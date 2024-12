Ninel Conde explota ante las críticas por su rostro: “Da hue… que estén ching…ndo”

Ninel Conde no ha podido escapar de las constantes críticas sobre su apariencia, especialmente después de los últimos retoques estéticos que ha hecho en su rostro, mismos que ha defendido a capa y espada ante la prensa.

Recientemente, la cantante y actriz, se mostró harta ante los comentarios que le llovieron al reaparecer en televisión tanto en ‘El Gordo y la Flaca’ así como en ‘¿Quién es la máscara?’ Donde reveló que ella estaba detrás del personaje de ‘Azul’.

Lo que sorprendió a la audiencia es ver que debido a los retoques estéticos que se ha hecho ‘el Bombón asesino’ ya no se parecía y no se veía como la hemos conocido, comentando que se veía muy hinchada e irreconocible.

Mira: Jesús Pérez Alvear: Asesinan al promotor musical vinculado a Ninel Conde y al narco

Ninel explicó que las condiciones que se viven abajo del personaje no le favorecieron a su rostro / Instagram

Ninel Conde se defiende de las críticas por su apariencia

En una reciente transmisión en vivo, Ninel Conde expresó su hartazgo por las críticas sobre su rostro y se defendió como nunca antes. La actriz y cantante, de 48 años, no ocultó su frustración y dijo que le da “hueva” que la gente siga “ch¡ngando” con su apariencia.

Y es que aunque ha sido blanco de críticas por las modificaciones estéticas que ha realizado en el rostro, la cantante dijo que no le da importancia a lo que los demás piensen de ella. “Sí da hu3va que estén ching4ndo y que estén diciendo cosas. A veces me dan ganas de decir, ‘si no les gusta, váyanse a la ch1ngada, déjenme de seguir. No vivo de esto’, yo no vivo de las redes sociales; a la gente que está ch1ngue y ch1ngue, por favor déjenme de seguir porque ni siquiera los leo, si supieran que tengo un equipo de redes, sus comentarios p3ndej0s la verdad ni siquiera los leo, ni me intoxico”, comentó furiosa.

Además comentó que por este motivo ya no le gusta dar entrevistas pues el tema de conversación siempre es el mismo: “Por eso ya no doy entrevistas, de verdad, me estresa, y yo con el pedo de mi casa y todavía que me estén ching*ndo, la neta no tengo cabeza, ni necesidad”.

Puedes ver: Cachamos a Ninel Conde enamoradísima de su esposo 17 años menor; ¡están cumpliendo un año de casados!

Ninel agregó que ella está muy feliz con su físico pese a la opinión popular y descargó sus frustraciones verdaderamente importantes: “Este es el perfil que se maneja, a mí me encanta, pero claro cuando te ponen así con el close-up por ching*r, pero bueno equis, hay cosas más importantes, por ejemplo, un lugar donde pueda dormir dignamente la otra semana, que me tenga que largar de mi actual casa”, dijo.

Por otro lado, la actriz también dijo que al ser desenmascarada como ‘Azul’ en ‘¿Quién es la máscara?’ El clima dentro del personaje y demás no favorece a salir muy bien en la televisión: “Esa p1nche máscara, hacía un calorón que, claro cuando hay tanto calor, cuando sudas, se te inflama toda la jeta, los ojos, terminas como un alien y ahí te hacen el pinche mega zoom, o sea bonita no te vas a ver después de traer esa máscara en la cabeza durante horas, días, pues claro que no... pero ah, ahí tienen a su pend*ja para que la estén ching*ndo, pues no”, finalizó.

Checa: Lorena Herrera arrepentida de criticar a Ninel Conde por sus cirugías estéticas: “Estoy en terapia”