Lorena Herrera arrepentida de criticar a Ninel Conde por sus cirugías estéticas: “Estoy en terapia”

En los últimos meses, Ninel Conde ha dado mucho de qué hablar por los cambios radicales en su rostro, producto de diversos procedimientos estéticos. Si bien algunos afirman que luce mejor, otros creen que se ve “rara” y han puesto en duda su salud mental.

Hace algunas semanas, Lorena Herrera, quien es cercana a la actriz, fue interceptada por los reporteros, quienes le preguntaron su opinión sobre “la transformación” de Ninel.

En respuesta, la exintegrante de ‘Siempre reinas’ afirmó que se veía “muy bonita” y bromeó diciendo que ahora necesitaría una “nueva identidad”, haciendo referencia en que ahora lucía sumamente “irreconocible”.

Lorena Herrera “Ay no, quedó muy bonita. Yo la verdad la vi muy guapa, a mí me pareció muy guapa. Otra persona pero muy guapa. Yo creo que tiene que hacerse nuevas identificaciones, nueva identidad. Debería de cambiar de nombre, quizás, ¿por qué no?”

Aunque luego señaló que lo primordial era que Ninel se sintiera “feliz y cómoda” con su físico, sus declaraciones causaron mucho revuelo, pues algunos internautas consideraron que se estaba “burlando” de su colega.

Lorena Herrera está arrepentida de sus comentarios a Ninel

Recientemente, Lorena Herrera se dijo sumamente arrepentida por lo que dijo sobre “el cambio radical” de Ninel Conde. En una entrevista, la actriz admitió que se sintió sumamente triste por sus palabras.

“Muy arrepentida, atravesé por una depresión muy fuerte por lo que dije, por la ofensa tan grande que le hice, y estoy en tratamiento psicológico, estoy en terapia” Lorena Herrera

Aunque admitió que le gusta “el humor negro”, señaló que ya aprendió a no usarlo para “burlarse” de otras personas, sin importar lo cercanas que sean.

“Yo tengo un humor negro, un humor ácido. Muchos de ustedes lo saben y mientras lo aplique en mí no pasa nada. Está bien. Me gusta reírme y divertirme conmigo misma, o con gente que sabe. Pero creo que a veces yo no debo de aplicar ese sentido del humor con otras personas, que ni siquiera, además, son mis amigas”, indicó.

¿Qué ha dicho Ninel Conde sobre las críticas sobre su “transformación”?

Si bien Ninel Conde no se ha pronunciado acerca de lo dicho por Lorena Herrera, en su momento, la actriz se defendió de las críticas en redes sociales. Específicamente, de las emitidas por Daiylin González, especialista en belleza, quien habló mal de ella en un programa estadounidense.

“Cuidado con gente como esta que es tan poco profesional para usar a una figura pública en este caso. A mí que se me ocurrió en algún momento ir a su clínica, a un tratamiento que nada tiene que ver con lo que fue a hablar de mí en tv, a un programa de un amigo que ella atiende también aquí en Miami. Ahora habla de lo que no sabe en tv nacional. ¡Cuidado!”, manifestó.

Aunado a esto, a lo largo de los meses, ha dejado en claro lo feliz que se siente con su físico actual mediante algunos post en redes sociales.

