Alejandra Guzmán arremete nuevamente contra Ninel Conde y lanza fuerte aseveración

La cantante Alejandra Guzmán, ha vuelto a hacer públicas sus diferencias con la actriz y cantante Ninel Conde, mostrando una vez más su descontento hacia ella. La relación entre ambas figuras del espectáculo parece estar lejos de cualquier tipo de reconciliación, y Guzmán no ha dudado en expresar lo que piensa abiertamente.

Hace unas semanas, durante una entrevista en el programa matutino “Despierta América”, Guzmán sorprendió con declaraciones polémicas que dejaron entrever que no hay una relación cordial entre ellas.

La intérprete de éxitos como ‘Llama por favor’ y ‘Hacer el amor con otro’ no se guardó nada al ser abordada por las cámaras del mencionado programa. En esa ocasión, lanzó un comentario lleno de reproches hacia Conde cuando le preguntaron acerca de los retoques estéricos de la actriz: “Se robó mucho dinero, entonces se lo tiene que gastar, pero que Dios la bendiga, a ella, su cara y sus nalgas, porque la va a pagar. El karma es el karma”, expresó sin ningún tipo de filtro.

Estas declaraciones rápidamente causaron revuelo en los medios de comunicación y redes sociales, ya que muchos se preguntaron si había un trasfondo más profundo en los señalamientos de Guzmán hacia Conde. La referencia al “karma” y el tono con el que habló sugieren que existe un conflicto no resuelto entre ambas artistas, el cual ha escalado al punto de ventilarse públicamente.

Mira: Muere actor de ‘Two and a half men’ y ‘Duro de matar 2'

Alejandra Guzmán no ha propinado reacción ante este terrible momento. / Instagram: @laguzmanmx

Alejandra Guzmán habla nuevamente de Ninel Conde

Sin embargo, las tensiones no terminaron ahí. Recientemente, Alejandra Guzmán fue interceptada nuevamente por reporteros de Despierta América en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A pesar de las semanas que habían pasado desde sus polémicas declaraciones, los periodistas no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle si se arrepentía de haber hablado de esa manera sobre Ninel Conde.

“¿Te arrepientes un poco de lo que dijiste de Ninel?”, fue la pregunta directa que lanzó uno de los reporteros.

La respuesta de Guzmán no dejó lugar a dudas sobre su postura: “No me arrepiento de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir si al final ella se hace go… y sabe dónde anda Larry?”, respondió tajantemente.

Esta nueva declaración hace referencia a Larry Ramos, expareja de Ninel Conde, quien ha sido señalado de estar involucrado en varios fraudes millonarios.

Checa: Nacho Casano y Pepe Valdivieso se suman a Las estrellas bailan en Hoy

¿Qué pasó entre Alejandra Guzmán y Ninel Conde?

Por su parte, los conductores de Despierta América intuyeron que el polémico mensaje de Alejandra Guzmán para Ninel Conde podría estar relacionado con la controversia que tuvo hace algún tiempo con Larry Ramos.

Recordemos que fue en 2021 cuando Alejandra Guzmán reveló que, según ella, el empresario colombiano Larry Ramos, entonces pareja de Ninel Conde, le debía 4 millones de dólares.

En ese momento, la apodada “Reina de Corazones” mencionó en el programa Ventaneando que estaba impedida por su equipo legal de hablar sobre el tema de la demanda contra Larry Ramos, pero aseguró que fue víctima de un fraude.

Cabe señalar que, en septiembre de 2021, se informó que Larry Ramos se dio a la fuga tras su arresto domiciliario, ya que el empresario fue acusado de estafar presuntamente a más de 200 personas con un esquema piramidal.

Desde entonces, se desconoce el paradero de Larry Ramos. Incluso, Ninel Conde negó en varias ocasiones saber de los negocios de su expareja y aseguró que, tras su fuga, no tiene ningún tipo de contacto con él.

Te puede interesar: Cristian Castro y Mariela Sánchez sueñan con ser padres juntos ¿Cuántos hijos quieren tener?