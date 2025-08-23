Ninel Conde hace importante anuncio tras su inesperada eliminación de La casa de los famosos México 2025

Ninel Conde, conocida como el ‘Bombón Asesino’, se convirtió en la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2025. Su salida del reality show sorprendió a muchos, dado que fue considerada por algunos de los habitantes como un “rival fuerte”. Ahora, a casi una semana de este acontecimiento, la actriz compartió un importante anuncio en sus redes sociales. ¡Impactó a todos!

A través de sus redes sociales, Ninel Conde dio a conocer que sus seguidores aumentaron totalmente durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’. Sin embargo, lanzó un contundente mensaje. ¿En contra de Mar Contreras y Alexis Ayala?

Ninel Conde toma terapia psicológica.

¿Cuántos seguidores aumentaron en las redes sociales de Ninel Conde?

Durante las tres semanas que Ninel Conde permaneció en ‘La casa de los famosos México’ 2025, sus redes sociales registraron un recuento importante en alcance e interacción. Por esta razón, la famosa lanzó el importante anuncio de que sus seguidores ¡aumentaron considerablemente!

La actriz y cantante compartió en Instagram una tabla comparativa donde mostró cómo se dispararon sus números en seguidores, visualizaciones e incluso en alcance de publicaciones. De acuerdo con lo que presumió, sus cuentas crecieron de manera constante mientras estaba dentro de la casa, mostrando que su presencia en el reality sí generó interés entre el público.

En Instagram, plataforma donde concentra la mayoría de su actividad, el ‘Bombón Asesino’ supera actualmente los 6.2 millones, cifra que sigue en aumento pese a su salida. Su nombre se posicionó en tendencias durante las galas de nominación y eliminación, lo que ayudó a aumentar el número de búsquedas y menciones en redes.

Sin embargo, esta popularidad digital no fue suficiente para asegurar su permanencia en el programa, algo que la propia Ninel cuestionó al preguntarse públicamente: “Cómo fueeee, y entonces?”.

Tabla de seguidores de Ninel Conde / Captura de pantalla

¿Cuáles fueron los momentos más polémicos de Ninel Conde en La casa de los famosos México?

El paso de Ninel Conde por La casa de los famosos México no estuvo exento de controversias. Protagonizó discusiones con varios de sus compañeros, entre ellos Alexis Ayala y Mar Contreras, con quienes sostuvieron diferencias que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Uno de los momentos que más ruido generó fue su postura frente a los comentarios de Alexis Ayala hacia Elaine Haro, pues Ninel no dudó en enfrentarlo y externar su molestia por la manera en la que se dirigió a la joven actriz en la dinámica de presupuesto de esa semana.

Estas reacciones dividieron opiniones entre el público, algunos apoyándola y otros considerándola conflictiva. La intensidad de estas polémicas terminó por marcar su imagen dentro de la realidad y probablemente influyó en la percepción que los televidentes tuvieron de ella al momento de votar.

