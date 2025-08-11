Elaine rompe en llanto tras gritos para que se aleje de Ninel Conde en La casa de los Famosos México

A pocas horas de que arranque la segunda gala de eliminación en “La casa de los famosos México 2025", Elaine Haro vivió uno de los momentos más tensos y desconcertantes desde su ingreso al reality. La actriz se encontraba en el jardín junto a varios de sus compañeros cuando, desde el exterior, comenzaron a gritarle que se alejara de Ninel Conde.

Recordemos que los habitantes del programa no tienen acceso a información del exterior, por lo que este tipo de mensajes siempre causa incertidumbre y sospechas dentro de la casa.

Elaine Haro

Ninel Conde se alía con las mujeres de “La casa de los Famosos México 2025"

En esta segunda semana de convivencia, en La casa de los famosos México, los participantes han empezado a afianzar sus equipos por cuarto, aunque aún no hay bloques completamente definidos. Una de las alianzas más comentadas es la que encabeza Ninel Conde junto a Dalilah Polanco, Mariana Botas, Elaine Haro y Priscila Valverde del cuarto Día.

Por su parte, Alexis Ayala, líder del cuarto Noche, ha manifestado su intención de proteger a sus compañeros a la hora de nominar, lo que ha derivado en una dinámica de enfrentamiento: el cuarto Noche nomina a integrantes del cuarto Día y viceversa.

A pesar de las estrictas reglas de aislamiento y de que la productora Rosa María Noguerón ha pedido en repetidas ocasiones al público que evite gritarles a los habitantes, tanto familiares como fanáticos siguen acercándose a las inmediaciones para hacerles llegar mensajes.

Este domingo, uno de esos gritos estuvo dirigido a Elaine y a Mariana advirtiéndole que se mantuviera alejada de Ninel Conde.La reacción de Ninel fue de evidente desconcierto e incomodidad, mientras que Priscila intervino para calmar los ánimos y aconsejó a ambas que no se engancharan: “No hagan caso, uno no sabe lo que está pasando afuera ni a quién quieren dividir y por qué”, expresó.

Ninel Conde asegura que cuando te asustan liberan cortizol / Redes sociales

Elaine llora desconsolada al oír que debe alejarse de Ninel Conde en “La casa de los famosos México 2025"

Visiblemente afectada, Elaine decidió aislarse en los vestidores, donde se recostó y rompió en llanto. Aunque permaneció sola y sin compartir sus sentimientos con el resto de sus compañeros, las cámaras captaron su tristeza y desconcierto.

Por ahora, se desconoce si esta advertencia externa influirá en su estrategia de juego. Lo que ocurra en las próximas semanas podría determinar si Elaine mantiene su alianza con Ninel Conde o si este episodio marca un punto de quiebre en su relación dentro de la casa.

Lo cierto es que Elaine se ha mostrado muy cercana al “Bombon asesino”, quien ha sido señala de manipular e influir en Elaine y Mariana Botas.

¿Por qué le piden a Elaine que se aleje de Ninel Conde en en “La casa de los famosos México 2025”?

En redes sociales, Ninel Conde ha sido acusada de influir de forma directa en las nominaciones dentro de “La casa de los famosos México 2025", inclinando las decisiones a su favor mediante alianzas con participantes como Elaine y Priscila. Estas acciones han despertado señalamientos de favoritismo y juego poco limpio.

Su imagen también se vio afectada tras un tenso momento con Alexis Ayala, cuando él le gritó “¡quítate!” a Elaine y Ninel lo encaró por presunto maltrato. La situación provocó un intenso debate en internet, donde algunos usuarios consideraron su reacción exagerada o incluso hipócrita.

Además, tanto fans como familiares de los concursantes han acudido a las inmediaciones del set para enviar mensajes que podrían modificar las estrategias dentro de la casa. Un caso claro fue el de Dalilah Polanco, cuyos familiares le aconsejaron alejarse de Ninel y unirse a una nueva alianza, el llamado “Team Eclipse”, junto con Elaine, Aldo, Abelito y Aarón.

