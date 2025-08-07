Fans defienden a Dalilah Polanco y acusan a “La casa de los famosos México 2025" de mostrarla como “villana”

Seguidores de Dalilah Polanco se lanzan contra “La casa de los famosos México 2025" pues aseguran que la actriz estaría siendo víctima de una edición parcial y tendenciosa por parte de la producción.

En redes sociales, numerosos fans han manifestado su inconformidad, asegurando que, dentro del reality, la actriz se ha mostrado auténtica, divertida y cercana con sus compañeros, pero que en pantalla se le retrata como una villana a través de una narrativa manipulada.

¿Por qué los fans acusan a la producción de La casa de los famosos México de manipular la imagen de Dalilah Polanco?

De acuerdo con los seguidores de Dalilah Polanco, el contenido que se transmite en las galas y en los clips oficiales no reflejaría la verdadera convivencia que ocurre dentro de la casa. Argumentan que la edición de los videos, tanto en televisión como en redes sociales, omite momentos positivos y resalta situaciones aisladas, generando una percepción distorsionada de su comportamiento.

Este señalamiento lo habían hecho fans y famosos de temporadas pasadas, tanto de La casa de los famosos México como de su versión en Telemundo, entre ellos: Alejandro Carmona, Niurka y Thali García, entre otros. Estas celebridades señalaron que la edición busca construir historias específicas para mantener el interés de la audiencia, incluso a costa de la reputación de los concursantes.

Fans de Dalilah Polanco lanzan comunicado en su defensa

En un mensaje conjunto, cuatro cuentas dedicadas a la actriz, @TeamDalilahPolanco, @supremacydalilah, @dalipolancoyuc y @dalilahxlov, publicaron un texto en el que exigen respeto y transparencia en el tratamiento de su participación.

“Todos los fans de Dalila Polanco queremos expresar nuestra profunda preocupación ante el uso de títulos tendenciosos y amarillistas en las publicaciones digitales de las cuentas oficiales de La casa de los famosos México, que buscan dañar su imagen pública y tergiversar su participación en el reality.

Dalilah es una mujer auténtica, solidaria, frontal y comprometida con el juego. Está dando lo mejor de sí en esta experiencia, con respeto hacia sus compañeros y hacia la audiencia. Lo que se ha comunicado desde canales digitales, bajo la dirección de Mario de la Rosa, responsable de Televisa Digital, no representa la realidad de lo que sucede dentro de la casa ni refleja el verdadero carácter de Dalilah.

Desde las plataformas oficiales se está construyendo una historia manipulada, donde se le señala como una villana, cuando la realidad es completamente distinta. Esta narrativa falsa y dirigida también es una forma de violencia, pues calumnia, etiqueta y desinforma con el único objetivo de generar tráfico digital, sin considerar el impacto que esto tiene sobre una persona real.

Basta con ver el contenido del 24/7 y seguir las redes oficiales de Dalilah para conocer quién es realmente. No es casualidad que nadie la haya nominado hasta ahora; eso habla del aprecio y respeto genuino que sus compañeros le tienen.

En este juego caben todas las personalidades. Queremos ver un verdadero reality, que entretenga y divierta, por lo tanto, pedimos respeto por Dalilah, para cada habitante y para el esfuerzo emocional, físico y humano que cada uno hace día a día dentro de la casa”, señalaron.

Fans de Dalilah Polanco piden que La casa de los famosos México sea justa con todos los habitantes

Los seguidores insisten en que su petición no es solo por Dalilah, sino por todos los participantes. Para ellos, la esencia de un reality show debería ser mostrar la convivencia tal cual sucede, sin alteraciones que modifiquen la percepción de los televidentes.

Mientras tanto, el debate sigue creciendo en redes sociales, y la producción de “La casa de los famosos México 2025” aún no ha emitido una postura oficial sobre estas acusaciones.

