Dalilah Polanco y Mar Contreras, tras La casa de los famosos México, se enfrentan cara a cara por esta razón

Dalilah Polanco y Mar Contreras, la reina del cuarto Día y la reina del cuarto Noche de La casa de los famosos México, protagonizaron una intensa rivalidad durante el reality. Aunque en varios momentos intentaron esquivar los roces y aparentar cordialidad, su más reciente polémica dejó claro que no se llevan bien del todo.

Cabe recordar que, hace poco Mar Conteras puso en duda la veracidad de la caída de Dalilah Polanco en “Pinky promise. Aseguró que no vio las lesiones que le ocasionó este lamentable accidente.

“Que nosotros inventamos que la caída fue inventada, pues no”, dijo Mar y agregó:“Pero lo cierto es que nosotros nunca la vimos (la caída)... o sea, la vimos cuando estaba ya en el piso”.

¿Dalilah se burló de los padres fallecidos de Mar Contreras? El momento más tenso en La casa de los famosos México

¿Por qué Dalilah Polanco y Mar Contreras se encontrarán?

Ahora, revelaron que Dalilah Polanco y Mar Contreras presuntamente volverían a coincidir en un nuevo proyecto televisivo, luego de haber compartido pantalla recientemente en “La casa de los famosos México 2025". El motivo de este nuevo encuentro presuntamente sería su participación en la telenovela “Hermanos Coraje,” el próximo melodrama producido por José Alberto Castro para Las estrellas.

José Alberto Castro continúa apostando por historias clásicas que puedan conectar con nuevas generaciones, y ahora lo hace con una nueva versión de “Hermanos coraje”, un melodrama que busca refrescar una trama que marcó época.

En entrevista exclusiva para Las estrellas, el productor explicó que el tiempo transcurrido desde su realización original juega a favor del proyecto.

“Tiene mucho tiempo que se hizo y, obviamente, de esa temporalidad creo que nos permite refrescarla. Creo que hay tres generaciones de por medio que no la conocen y creo que puede ser una historia muy divertida”, declaró Castro a Las estrellas.

Aunque previamente ya se había confirmado la participación de Mar Contreras, un nuevo comunicado reveló que Dalílah Polanco también formará parte del elenco.

Dalilah Polanco se reencontrará con Mar Contreras.

¿De qué trata Los hermanos coraje?

En cuanto a “Los hermanos coraje”, se trata de una telenovela mexicana escrita por Caridad Bravo Adams.

La historia gira en torno a tres hermanos (Juan, Lalo y Jaime Coraje) que, tras la muerte de su padre, deciden vengar su asesinato y enfrentarse a las injusticias en un pueblo dominado por la violencia y el poder corrupto.

La trama mezcla amor, lealtad, venganza y lucha por la justicia, elementos típicos del melodrama.

Otros actores y actrices que se integran a este nuevo proyecto son Raúl Araiza, Daniela Martínez, Iván Arana, Sofía Castro, Claudia Bouza, Mar Bonnelly, Claudia Zepeda, Minnie West, Graco Sendel y Arantza Ruiz

