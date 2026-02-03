Mar Contreras aparece en cama tras hospitalización de emergencia: Este es su estado de salud HOY 3 de febrero

La actriz y cantante Mar Contreras fue hospitalizada de emergencia la noche del domingo 1 de febrero, algo que generó gran preocupación entre sus seguidores. La noticia fue apenas unas horas después de presentarse en Mentiras, el musical. La información fue confirmada por su esposo, Julio Aguilar, a través de redes sociales, donde compartió detalles del delicado momento y la transición de la actriz del teatro al hospital. Recientemente reapareció en redes, desde una cama de hospital. ¿Cómo se encuentra?

¿Cómo se anunció que Mar Contreras, exhabitante de LCDLFM, fue hospitalizada?

Julio Aguilar, esposo de la actriz y cantante Mar Contreras, fue el encargado de informar a sus seguidores, mediante su cuenta oficial de X, que la exhabitante de La casa de los famosos México había sido hospitalizada.

Aguilar compartió tres imágenes: una tomada durante la función en el teatro, otra en la entrada de urgencias del hospital y una más desde el interior de la habitación. Su publicación rápidamente llamó la atención de internautas, pues Contreras había pasado por un complicado cuadro de bronquitis a inicios de este 2026.

Bueno, así es este viaje llamado vida. Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola. Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras

Hasta ese momento, Mar Contreras solo había tenido una breve aparición en sus historias de Instagram horas antes de ser hospitalizada, vídeo en el que salía su hijo y su esposo.

¿Cuál es el estado de salud de Mar Contreras HOY, 3 de febrero?

Durante la tarde del lunes 2 de febrero, Mar Contreras se pronunció brevemente a través de sus historias de Instagram, agradeciendo los mensajes de apoyo y explicando que su cuerpo había resentido el esfuerzo:

“ Gracias por sus mensajes. Ayer, después de la función. Tuve que hacer escala en urgencias. Aquí seguimos, al final cuando se le exige de más al cuerpo te cobra factura. Estamos recuperándonos. Ni alcancé a desmaquillarme ”.

Aunque Mar Contreras no reveló detalles médicos específicos sobre su diagnóstico actual ni la duración prevista de su hospitalización, la actriz continuó compartiendo contenido en sus redes sociales, por lo que se espera que pronto esté de vuelta en los escenarios.

¿Quién es Julio Aguilar, esposo de Mar Contreras?

Julio Aguilar es un chef y empresario mexicano que ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la gastronomía, alejado de la industria del entretenimiento. Está casado con la actriz y cantante Mar Contreras desde 2011 y juntos son padres de dos hijos, quienes actualmente permanecen bajo su cuidado.

Además de liderar diversos restaurantes en la Ciudad de México, Aguilar cuenta con operaciones internacionales, con oficinas establecidas en Dinamarca, Chile y Las Vegas.

A diferencia de su esposa, Julio Aguilar ha optado por mantener un perfil discreto ante la prensa y solo sale en algunos vídeos compartidos por Mar Contreras.

