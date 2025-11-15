¿Mar Contreras le respondió a Marta Guzmán tras acusarla de usar bots para atacarla? Esto dijo la actriz

Una nueva polémica surge para Mar Contreras. Y es que, en medio de los comentarios mixtos que ha recibido por su participación en la obra ‘Mentiras, el musical’, la periodista Marta Guzmán, entre otras cosas, la acusó de, presuntamente, de que habrían contratado bots para atacarla.

¿Qué está pasando entre Mar Contreras y Marta Guzmán?

Todo comenzó después de que se anunciara a Mar Contreras como ‘Daniela’ en la obra teatral ‘Mentiras, el musical’. Si bien sus fans estuvieron muy emocionados por la noticia, algunos estuvieron en contra y hasta exigieron que Belinda, quien también estuvo en el proyecto, así como en la adaptación a serie, regresara.

En redes sociales, una internauta hasta exigió que le regresaran el dinero de su boleto. En respuesta, Mar simplemente le dijo que le comprobara cuándo había asistido a la obra y ella misma le daba su inversión.

En las redes de TVNotas se reposteó la contestación de Contreras y, justo en los comentarios, Marta Guzmán no solo aseguró que la actriz no era talentosa, sino que también la señaló de que supuestamente habría contratado bots para atacarla en su momento, tan solo por defender a Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México 3’.

“Mar y su equipo pagaron hordas de haters que me decían que ojalá me matara el cáncer, por un comentario que hice que sacaron de contexto. Ella sí criticó a Belinda y dice que no es justo que la critiquen, que lo que ella dijo fue sacado de contexto. ¿Verdad que no está padre tanto odio?”, resaltó.

Y agregó: “Y por más dinero que pague el talento no se compra. Esta vez la lana no le va a servir para que la gente de teatro la quiera”.

¿Mar Contreras le lanzó una indirecta a Marta Guzmán?

Tras varios días de hermetismo, Mar Contreras realizó una transmisión en vivo en la que, para muchos, presuntamente habría lanzado una indirecta para Marta Guzmán. Y es que la actriz les recomendó a sus seguidores que nunca se rindieran, sin importar que haya gente que quiera “hundirlos”.

“Y sí, va a haber mucha gente que te va a querer poner el pie para que te caigas, pero, creeme, que va a haber mucha más gente que te va a dar la mano para levantarte y sostenerte” Mar Contreras

Para muchos internautas, esta fue una manera de decir que, pese a las críticas y acusaciones de Marta, prefiere hacerle caso a aquellos que la están apoyando.

Hasta el momento, Marta no se ha pronunciado ante lo dicho por Mar y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para insistir en que, presuntamente, Contreras no es una buena persona o una buena actriz.

¿Mar Contreras realmente contrató bots para atacar a Marta Guzmán?

Si bien Mar Contreras ya no mencionó nada sobre Marta Guzmán o sus acusaciones, en su momento, Julio Aguilar, esposo de la actriz, se pronunció y negó lo dicho por la periodista.

El empresario no solo exigió respeto para su esposa, sino que también le pidió a Marta que mostrara pruebas de sus afirmaciones, asegurando que Contreras jamás la ha intentado perjudicar.

“Es lo último que escribo de este tema. Sra. @MartaGuzmanOf ni yo ni mi familia nos hemos metido con usted ni con su trabajo ni con su vida. ¿Por qué hablar sin fundamentos es lo más bajo que puede usted hacer? Así que si quiere respeto. Usted respete o si no muestre las pruebas”, manifestó.

