Mar Contreras sorprende a sus fans tras La casa de los famosos: así será su debut en Mentiras, el musical

La actriz y cantante Mar Contreras, quien hace unos meses estuvo en el foco mediático por su participación en La casa de los famosos México, anunció oficialmente que se integra al elenco de Mentiras, el musical, una de las obras más reconocidas del teatro mexicano. El anuncio se dio a conocer a través de redes sociales de la producción y de la propia artista, donde se detalló que formará parte de varias funciones dentro de la gira nacional.

Te puede interesar: Aldo de Nigris, sin rodeos, se niega a presentarle a Elaine Haro a Yetus; ¿celos a la vista?

Mar Contreras / Redes sociales

¿Cuándo y dónde se presentará Mar Contreras en Mentiras, el musical?

De acuerdo con la información publicada en las cuentas oficiales de la gira de Mentiras, el musical, Mar Contreras debutará en la obra durante las funciones programadas en Monterrey los días 8 y 9 de noviembre en el Escenario GNP Seguros. Los boletos se encuentran disponibles por medio de Ticketmaster México.

La producción compartió un mensaje destacando su llegada:

Mentiras, el musical “@marcontrerasof es la nueva edición 1980 de Daniela en #MentirasElMusical, LA GIRA. Ella regresa al teatro a lo grande, con talento, carisma y un toque ochentero para adentrarse al mundo más rosa”.

Estas funciones forman parte del tour que Mentiras ha mantenido durante el año en distintas ciudades del país. Por el momento, no se ha confirmado si la actriz estará presente en próximas fechas, por lo que seguidores han expresado la intención de saber si también la podrán ver en otras ciudades de la República o en la Ciudad de México.

Te puede interesar: Abelito sufrió terribles momentos en su infancia ¿tenía mala relación con su papá? ¡Su mamá lo defendía!

¿Qué personaje interpretará Mar Contreras en Mentiras, el musical?

En esta nueva etapa teatral, Mar Contreras dará vida a “Daniela”, uno de los personajes más emblemáticos de la Mentiras, el musical. Dentro de la historia, “Daniela” es la esposa de “Emmanuel”, un personaje clave dentro del conflicto central inspirado en la estética y narrativa pop de los años ochenta.

Este rol ha sido interpretado previamente por diversas actrices tanto en teatro como en la reciente adaptación en formato serie para plataforma digital, donde la versión fue interpretada por Belinda. Para Mar Contreras, esta será la primera vez que participa en esta producción, aunque cuenta con formación y experiencia dentro del teatro musical, lo que ha generado expectativa entre su público y entre quienes siguen de cerca los elencos rotativos del montaje.

La dinámica de Mentiras, el musical ha sido, desde sus inicios, rotar a diversas intérpretes en los papeles protagónicos, permitiendo que la puesta en escena tenga frescura y se adapte a nuevos talentos que conectan con diferentes segmentos del público. La inclusión de Contreras se suma a esta tradición.

Te puede interesar: Ex de Elaine Haro la exhibe sin filtros, ¡lo decepcionó!: “Se iba con uno y con otro”

Mar Contreras interpretará a Daniela en Mentiras, el musical / Especial

¿Quien es Mar Contreras y cual ha sido su trayectoria?

Mar Contreras, cuyo nombre completo es Maricela Contreras Leyva, nació el 8 de febrero de 1981 en Culiacán, Sinaloa, México. Es una actriz y cantante mexicana que ha desarrollado una trayectoria artística de más de dos décadas, abarcando reality shows, música, telenovelas y cine. Su incursión en el medio artístico comenzó en 2002 cuando participó en la primera edición del reality musical Operación triunfo México, donde se posicionó en el séptimo lugar. Tras esa experiencia, formó parte del grupo musical Sólo 5, con el que lanzó un disco.

Mar Contreras dio el salto a la actuación en 2007 con su debut en la telenovela Muchachitas como tú, producida por Emilio Larrosa, interpretando el personaje “Lorena”. Posteriormente participó en múltiples producciones televisivas, entre ellas:



Mar de amor (2009-2010), interpretando a Roselia.

La que no podía amar (2011-2012), como Vanessa Galván Villaseñor.

Teresa (2010-2011), interpretando a Lucía Álvarez Granados.

Lo imperdonable (2011), en el rol de Nanciyaga.

Las Amazonas (2016), como Beatriz Santos.

Like (2018-2019), interpretando a Isaura.

Cabo (2022-2023), su más reciente participación conocida, dando vida a Vanessa Noriega Lombardo.

Te puede interesar: ¡Denisse Guerrero busca a Aldo de Nigris! La vocalista de Belanova quiere ¿colaborar con él? ¡Le hace petición!