Abelito sufrió terribles momentos en su infancia ¿tenía mala relación con su papá? ¡Su mamá lo defendía!

Abelito, conocido por su carisma y su creciente popularidad en redes sociales, abrió su corazón al compartir algunos recuerdos de su infancia que sorprendieron a sus seguidores. El influencer habló con sinceridad sobre los momentos en los que sufrió de pequeño y cómo enfrentó etapas complicadas que marcaron su crecimiento personal.

Además, no dudó en referirse a su papá, don Abel Sáenz, revelando si era o no una persona ‘enojona’. ¿Llevaban una mala relación? Esto fue lo que contó el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’.

Abelito compartió anécdotas de su infancia y las lecciones que lo formaron. / Foto: FB/El Abelito Oficial

¿El papá de Abelito, exhabitante de La casa de los famosos México, es ‘enojón’?

Durante su participación en el popular programa de entrevistas de Escorpión Dorado, Abelito no esquivó las preguntas sobre su vida familiar y cómo era crecer bajo la mirada de su padre.

Cuando el conductor le preguntó si su papá era enojón, el joven respondió con naturalidad: “No, mi papá era como más así, como que se molestaba más”, dejando ver que el carácter de su progenitor no era estrictamente severo, sino más bien de reacciones pasajeras cuando las personas se burlaban de él por ser talla pequeña.

Abelito no perdió la oportunidad de añadir un toque de humor a la conversación. Entre risas, señaló que su papá solo se enoja en casos muy específicos: “Nada más cuando no llevamos los billetes”, dijo, haciendo referencia a su reciente tercer lugar en La casa de los famosos México 2025.

Con esa frase, en redes señalaron que no solo demostró su capacidad de reírse de sí mismo, sino también cómo mantiene una relación cercana y cómplice con su padre, donde el cariño y la confianza prevalecen por encima de cualquier regaño.

Abelito recordó cómo aprendió a enfrentarse. / Foto: FB/El Abelito Oficial

¿Qué dijo Abelito sobre cómo su mamá lo enseñó a defenderse?

Abelito compartió en entrevista cómo su mamá, doña Cristina Romero, jugó un papel fundamental en enseñarle a enfrentar las burlas y comentarios que recibía de pequeño.

“A veces llegábamos y escuchabas un comentario de ‘ah mira el niño señor o el niño con bigote o el enanito’, yo decía ‘chin’ y mi mamá me decía ‘preséntate, diles cómo te llamas’”, relató al Escorpión Dorado, recordando cómo aprendió a responder con firmeza y a poner límites desde temprana edad.

Con paciencia y amor, su mamá lo acompañaba al principio, presentándolo frente a los demás: “Ya empecé a decir: ‘Hola, me llamo Abelito y todo’, ya para que supieran mi nombre. Yo primero no hacía eso y mi mamá me llevaba, decía: ‘Hola soy Cristi, mira él es Abelito’”. Aunque al principio le daba vergüenza, Abelito comprendió que este sencillo acto era una forma de defenderse y marcar su identidad ante quienes intentaban ridiculizarlo.

Con el tiempo, lo que empezó como un consejo maternal se convirtió en una estrategia de vida: “Yo así de ‘madres’, me daba un chin*o de pena todavía, pero ya después cuando lo aplicaba de que: ‘Hola, soy Abelito’, como para que fueron ubicándome para que supieran cómo llamarte, de esta manera enfrentaba lo que me hostigaba, empecé como a formarlo como mi escudo también”.

La historia de Abelito sobre su infancia y la relación con su papá revela el lado más humano del joven influencer. / Foto: FB/El Abelito Oficial

¿Quién es Abelito, exparticipante de La casa de los famosos México 2025?

Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, exparticipante y finalista de La casa de los famosos México 2025, se consolidó como una de las figuras más carismáticas y versátiles del entretenimiento mexicano.

Abelito combina su ingenio, simpatía y una autenticidad que conecta con millones de personas, convirtiéndose en un referente de cómo el humor puede ser una herramienta de inclusión y visibilidad.

De 1.14 metros de estatura, Abelito es un influencer que supo transformar su vida y trayectoria profesional tras volverse viral durante la pandemia.

Aunque se graduó en Economía, encontró en las redes sociales un espacio para expresarse y generar comunidad; actualmente suma 4 millones de seguidores en TikTok, donde realiza comedia sobre su condición física, siempre con un enfoque positivo y cercano.

Su talento no se limita a las plataformas digitales. En televisión ha participado en programas como Tentado por la fortuna de TV Azteca y en el reality show Par de ideotas, de los hermanos José Eduardo y Vadhir Derbez.

Además, Abelito incursionó en la música regional mexicana, compartiendo escenario con figuras como Peso Pluma, Natanael Cano y Marca Registrada, demostrando que su versatilidad artística trasciende géneros y formatos.

