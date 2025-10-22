¿A Abelito sí le gusta que lo carguen? El influencer revela la verdad en entrevista con ‘el Escorpión Dorado’

Abel Saenz, mejor conocido como Abelito, volvió a ser tendencia en redes sociales tras su explosiva entrevista con ‘el Escorpión Dorado’. Durante la charla, el popular influencer y tercer lugar de La casa de los famosos México 2025 habló sin filtros sobre lo que le molesta del trato que recibe en espacios públicos, especialmente cuando personas desconocidas lo cargan. ¿Qué dijo exactamente?

Abelito / IG: @el_abelito_oficial

En una conversación con Yordi Rosado en su canal de YouTube, Abelito, exhabitante de La casa de los famosos México, abrió su corazón. Entre risas nerviosas y relatos intensos, reveló un hecho sorprendente: la ocasión en que experimentó con mari...ana y terminó en el hospital.

Una vez intenté… esto lo voy a contar aquí. Una vez intenté una tía que le llaman María. Ah, María. María Juana. Machine marihuana. Imagínate el día que lo intenté, según yo acá quise experimentar y me pegó una sabrosa, una pálida, que le llaman. Terminé en el hospital con mis papás a un lado. Yo pidiendo a mi mamá que me pellizcara porque quería sentirme vivo. Abelito

El episodio fue tan alarmante que llegó a pensar que estaba sufriendo un infarto. Su madre, desconcertada y apenada frente al personal médico, no sabía cómo manejar la situación mientras él entraba en crisis. “No, fue un relajo”, comentó, entre risas.

El exintegrante de La casa de los famosos México explicó que todo sucedió durante una fiesta, cuando un amigo le ofreció mari...na. Aunque solo dio unas pocas caladas, su organismo reaccionó de forma inesperada.

El problema, según él, es que el tamaño de su cuerpo al ser más pequeño, puede representar en síntomas más grandes o una reacción mayor a la sustancia.

¿A Abelito, exhabitante de La casa de los famosos México 2025 le gusta que lo carguen?

Durante una entrevista con el irreverente ‘Escorpión Dorado’, en su famosa dinámica “Escorpión al volante con...” Abelito no se guardó nada sobre aquellos que preguntan si al influencer le gusta ser cargado...o no:

A mí lo que más me encabron* es que me carguen o que me pongan el brazo aquí como si fuera yo como soporte... me super cag*, pero cuando es de que estamos aquí, nos bajamos y: ‘Una foto’, ¡pum! Te levantan...” Abelito

El influencer explicó que entiende la emoción de sus seguidores, pero dejó claro que su cuerpo no es un accesorio para generar likes o risas. “ O cuando estás en el antro y llega un güey y te quiere cargar: y es de '¿Qué ped* güey, estoy pisteando a gusto, aguanta’ ”, añadió.

Aunque el tono fue relajado, el mensaje que lanzó el influencer fue contundente para muchos: hay límites que deben respetarse, sobre todo cuando se trata de su espacio personal. Abelito diferenció también entre momentos íntimos, donde la confianza permite ciertas libertades, y el comportamiento invasivo del público o fans desconocidos.

¿Cuánto mide Abelito y por qué es visto como un personaje de inclusión?

Abelito, exhabitante de La casa de los famosos México 2025, con 1.14 metros de estatura debido a la acondroplasia que padece, el cual, es un trastorno genético del crecimiento óseo que se caracteriza por ser la causa más común de enanismo, según Mayo clinic.

Desde sus inicios en TikTok durante la pandemia, hasta su consolidación en el exitoso reality, ha mostrado que la autenticidad, la preparación (es Licenciado en Economía) y el carisma pueden abrir puertas sin necesidad de burlas o sobreexposición de su condición.

Durante el reality, visibilizó las fallas de accesibilidad en la casa, y con apoyo de compañeros como Aldo de Nigris, supo adaptarse. Esto lo convirtió no solo en un favorito del público, sino en un símbolo de inclusión dentro del entretenimiento mexicano.

Ha declarado su interés por la música, el cine y la política, y sueña con seguir los pasos de actores que han roto paradigmas en Hollywood.

