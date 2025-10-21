Asesinan a famosa influencer que viajaba con su novio en auto: Un asalto habría salido mal, ¿quién era?

En el mes de agosto de este año, la noticia de la muerte de la famosa influencer Ariela “la Langosta” a los 29 años, inundó de tristeza las redes sociales. Su muerte se asoció a presuntos nexos que podría tener su novio con el crimen, pero todo fue especulación.

Este fin de semana, una joven influencer fue asesinada el pasado viernes 17 de octubre durante lo que sería un intento de robo en carretera. Con tan solo 26 años, era una figura en crecimiento en plataformas como Facebook y TikTok, donde sus contenidos de humor habían captado la atención de miles de seguidores. ¿De quién se trata y qué sucedió exactamente?

¿Qué famosa influencer murió tras haber sido presuntamente asaltada en una carretera?

Estefanía Restrepo, conocida también como “la Traviesa RP”, había ganado reconocimiento por su estilo irreverente, carisma y videos virales, especialmente en TikTok, donde sumaba más de 28 mil seguidores. En Facebook, su comunidad era mucho mayor, con más de 218 mil personas que seguían sus publicaciones y transmisiones en vivo.

Su personaje, “la Traviesa RP”, le permitió conectar con una audiencia joven, y se perfilaba como una de las nuevas voces femeninas del entretenimiento digital en Colombia.

Su creciente popularidad se veía reflejada en colaboraciones con otros creadores de contenido, así como en sus interacciones constantes con sus seguidores, quienes han llenado sus perfiles de mensajes de despedida y muestras de cariño tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

¿Cómo murió la influencer Estefanía Restrepo “la Traviesa RP”?

Según el testimonio del novio de Estefanía Restrepo, ambos viajaban en vehículo por una vía de Medellín, Colombia, cuando fueron abordados por dos hombres que intentaron asaltarlos. Él aseguró que, al resistirse al robo, Estefanía fue atacada con arma blanca, recibiendo varias heridas, entre ellas una letal en el cuello y otras en el brazo izquierdo.

La joven fue trasladada de urgencia a la Clínica Las Vegas, donde ingresó en estado crítico y, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. De hecho, la Policía de Medellín informaron que existen inconsistencias entre el relato del acompañante y las evidencias encontradas en el cuerpo de la víctima. Además, el papá de Estefanía Restrepo también ha comentado que existen irregularidades en los hechos.

Según información de la prensa local, la policía ya investiga el suceso desde el pasado sábado 18 de octubre.

¿Por qué el padre de Estefanía Restrepo tiene dudas sobre la muerte de su hija?

La muerte de Estefanía Restrepo “La traviesa RP” sigue dando de qué hablar, y es que el padre de ella dio declaraciones en las que muestra inconformidad sobre la versión de un posible robo.

Tras el trágico suceso ocurrido en la noche del 19 de octubre, el padre de la joven de 26 años declaró a Teleantioquia Noticias que el acompañante de su hija presentó el caso ante las autoridades como un presunto intento de robo.

“Que dizque los abordaron dos muchachos en una moto para robarlos. Y que por intentar robarle le pegaron una puñalada a la hija mía en la nuca y no se llevaron absolutamente nada. No sé qué pasó ahí.” Padre de Estefanía Restrepo, retomado de Teleantioquia Noticias

El hombre, quien optó por mantener su identidad en reserva, señaló al mismo medio, que Estefanía Restrepo: “tenía sus anillitos, su reloj, su cadenita de oro y el celular. No le robaron nada”.

