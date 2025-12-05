Muere Eduardo Manzano ‘el Polivoz': Los personajes inolvidables que marcaron su carrera en la comedia mexicana

La comedia mexicana perdió a una de sus figuras más representativas con la muerte de Eduardo Eugenio Manzano Balderas, mejor conocido como Eduardo Manzano o “el Polivoz”. El actor murió este viernes 5 de diciembre a los 87 años, tras una trayectoria que abarcó más de seis décadas y que lo convirtió en un referente dentro de la televisión, el cine, el teatro y la radio.

La noticia fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano, a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde describió al comediante como un hombre admirado por quienes lo conocieron. Con su fallecimiento, se cierra un capítulo fundamental para la comedia mexicana, pero permanece un legado de personajes icónicos que marcaron a varias generaciones desde su debut en 1959 junto a Enrique Cuenca en el histórico dúo los Polivoces.

Eduardo Manzano murió y estas fueron las personalidades que le dieron el último adiós / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿De qué murió Eduardo Manzano, el Polivoz?

Hasta el momento, la familia del comediante no ha revelado las causas oficiales de la muerte de Eduardo Manzano. Tampoco existe un comunicado detallado sobre cuál fue su estado de salud. Sin embargo, trascendió que el actor enfrentó complicaciones médicas en los últimos años.

En 2021 presentó problemas derivados de una infección biliar que lo mantuvo en observación médica. A pesar de ese episodio, continuó activo y presente en proyectos televisivos, aunque sus apariciones se fueron reduciendo, especialmente en Una familia de diez, una de las producciones donde participó durante más tiempo en su etapa más reciente. Su retiro paulatino de los reflectores y la falta de apariciones constantes generaron rumores sobre su salud, pero la familia mantuvo la información en privado.

¿Cuáles fueron los personajes más emblemáticos de Eduardo Manzano?

La trayectoria de Eduardo Manzano está marcada por un repertorio de personajes que se convirtieron en parte del lenguaje popular mexicano. Su capacidad para transformarse lo llevó a crear figuras que trascendieron generaciones, especialmente durante la época dorada de los Polivoces, en las décadas de 1960 y 1970.



Gordolfo Gelatino: Uno de los personajes más recordados. Destacaba por su estilo presumido y su forma particular de hablar. Fue célebre por expresiones como “primoroso, bello, lindo y muy fino” . Su relación con su madre, doña Naborita, también se volvió un clásico, sobre todo por frases que quedaron grabadas en el público como “¡Ahí madre!”.

Uno de los personajes más recordados. Destacaba por su estilo presumido y su forma particular de hablar. Fue célebre por expresiones como . Su relación con su madre, doña Naborita, también se volvió un clásico, sobre todo por frases que quedaron grabadas en el público como “¡Ahí madre!”. Wash and Wear : Representaba el día a día de un obrero con un toque humorístico que conectó con la audiencia. Su relación con Mostachón, otro de los personajes más populares, mostraba una visión cómica de la vida laboral, marcada por expresiones coloquiales y situaciones cotidianas.

: Representaba el día a día de un Su relación con Mostachón, otro de los personajes más populares, mostraba una visión cómica de la vida laboral, marcada por expresiones coloquiales y situaciones cotidianas. Don Teófilo: Un adulto mayor de carácter fuerte que Manzano interpretaba con un estilo muy particular. Este personaje se consolidó entre los favoritos por su lenguaje directo y la visión humorística de una persona de la tercera edad enfrentando los retos diarios.

Otros personajes de “Los Polivoces” están entre populares:



Chano y Chon

El Hermano Lelo

Agallón Mafafas

Armandaro Valle de Bravo

Cada uno de ellos surgió en un contexto de éxito televisivo internacional, cuando el programa llegó a transmitirse fuera de México y consiguió posicionarse como una referencia de la comedia hispana.

En años recientes, Manzano volvió a conquistar al público con Arnoldo López Conejo en la serie Una familia de diez, producción que lo introdujo a nuevas generaciones y que fortaleció aún más su presencia dentro del entretenimiento contemporáneo.

¿Quién fue Eduardo Manzano y cuál es su legado?

Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró interés por la actuación y la comedia, lo que lo llevó a formar, junto a Enrique Cuenca, el dúo los Polivoces, considerado uno de los más influyentes en la historia de la televisión mexicana.

Su carrera no se limitó únicamente a la comedia televisiva. Participó en cine, doblaje, imitaciones de voz y teatro, consolidándose como un artista versátil que logró mantenerse activo durante más de seis décadas. Algunas de las películas en las que participó:



Don Calcáneo en la película animada Marcianos vs. Mexicanos (2018).

en la película animada Marcianos vs. Mexicanos (2018). Trolls (2016), interpretando el papel de Berteno.

Nikté (2009) prestó su voz para los personajes llamados Kan y Kun.

En su vida personal estuvo casado con Lourdes Martínez, con quien tuvo tres hijos: Mariela, Ariel y Eduardo Manzano Martínez. Años después contrajo matrimonio con Susana López Parra, quien lo acompañó en su última etapa profesional y familiar.

