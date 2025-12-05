Muere Eduardo Manzano: ¿Cuándo y dónde será el funeral del también conocido Polivoz? Esto se sabe

Despertamos este 5 de diciembre con la lamentable noticia de la muerte de Eduardo Manzano, reconocido actor y comediante mexicano que formó parte de numerosas producciones a lo largo de su trayectoria. Su vida llegó a su fin a los 87 años, según informó su hijo, Lalo Manzano, a través de redes sociales. A horas de su anuncio, se ha revelado la fecha y el lugar de su funeral: ¿será en CDMX?

Condolencias para la familia de Eduardo Manzano / Captura de pantalla

¿De qué murió Eduardo Manzano y qué problemas de salud enfrentaba?

Lalo Manzano Jr, hijo del fallecido Eduardo Manzano, compartió la triste noticia en sus redes sociales oficiales, pero no hizo pública la causa del fallecimiento. En su comunicado no ofreció detalles sobre posibles enfermedades recientes ni mencionó si el actor enfrentó algún padecimiento en los últimos meses .

La falta de información reavivó rumores que ya habían circulado meses atrás, cuando Eduardo Manzano fue tendencia debido a especulaciones sobre su presunta muerte, las cuales fueron desmentidas por su hijo mediante fotos y videos que demostraban que seguía con vida. En aquel momento, aunque la familia negó las versiones, tampoco profundizó en si existía algún problema de salud, lo que dejó abierta la posibilidad de que hubiera atravesado complicaciones en privado.

Aun así, hay un antecedente médico importante: en 2021, durante las restricciones por la pandemia de COVID-19, el actor fue hospitalizado de emergencia a causa de una infección biliar, situación que generó preocupación entre sus seres queridos y seguidores.

Su esposa, Susana Parra, comentó en una entrevista para Sale el sol:

Se tomó sus pastillas para la presión y las del colesterol y se acuesta. Cuando al rato le hablo y le digo: ‘Vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido’ y ahí fue donde ya no se pudo levantar, no tenía fuerzas en sus piernas. Susana Parra

La debilidad, la fiebre y la sudoración intensa hicieron que Parra solicitara de inmediato el apoyo de la ANDA para obtener una ambulancia. Este incidente representó un punto de inflexión en la salud del comediante.

En mayo de ese año, el actor pudo regresar a casa tras ser dado de alta, aunque su recuperación avanzó de manera gradual. La propia Susana explicó que: “ La lleva poco a poco. Fue un golpe muy duro de salud, pero ya la está librando, es muy fuerte mi esposo (…) Come bien, sano, no le ha ido el apetito que eso dicen que es maravilloso, mientras coman. ” También señaló que él debía seguir bajo tratamiento cardiológico, mantener una dieta controlada y acudir con regularidad a consultas con especialistas.

¿Cuándo y dónde será el funeral de Eduardo Manzano “el Polivoz”?

La noticia sobre la muerte de Eduardo Manzano, también conocido como “el Polivoz”, ha dejado profunda tristeza en fans y seguidores, pero también en celebridades que colaboraron con él.

Uno de ellos fue Jorge Ortíz de Pinedo, quien compartió grabaciones con Manzano, durante Una familia de diez, comedia mexicana que ya se considera patrimonio de la televisión de nuestro país.

Ortíz de Pinedo le dedicó unas emotivas palabras en su Instagram:

“ Compartí con él los últimos 15 años, en presentaciones teatrales, giras por toda la República, así como en el programa de televisión, donde todos sus compañeros estamos de luto, y desde luego, las emisiones de este fin de semana de “Tú crees” y “Una familia de 10” estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él ”, escribió Jorge Ortíz de Pinedo.

Además, el actor también reveló el día, la hora y el lugar en el que velarán a Eduardo Manzano, para darle la despedida que merece, entre sus palabras, mencionó:

Sus restos serán velados a partir de hoy (5 de diciembre) a las 4 pm en García López de General Prim. Jorge Ortíz de Pinedo

Dicha funeraria está ubicada en la colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, de la capital mexicana.

¿Quién fue Eduardo Manzano y cuál fue su trayectoria?

Eduardo Manzano comenzó su trayectoria artística mucho antes de alcanzar la popularidad con Los polivoces. Con formación en canto operístico, su voz entrenada y su habilidad interpretativa lo llevaron primero al ámbito musical y luego a la televisión. Este trasfondo vocal se convirtió en una de sus características más representativas, ya que muchos de sus personajes recurrían a tonos y matices exagerados para generar humor.

Después de la separación del dúo cómico, Manzano siguió desarrollando su carrera en solitario, participando en programas de televisión, telenovelas y películas. En años recientes destacó en producciones como Una familia de diez, donde dio vida al abuelo Don Arnoldo, papel que lo acercó a nuevas generaciones. Su presencia en el cine también ha sido constante, abarcando desde comedias clásicas hasta proyectos actuales, demostrando su versatilidad y capacidad de adaptación a los cambios de la industria.

Otro de sus aportes importantes, aunque menos visible, fue su labor como actor de doblaje. Su voz profunda, versátil y con un toque caricaturesco lo convirtió en un timbre fácilmente reconocible en animaciones y anuncios.

