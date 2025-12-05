Jorge Ortiz de Pinedo se pronuncia sobre la muerte de Eduardo Manzano; este fue su desgarrador mensaje

La mañana del 5 diciembre se confirmó la muerte de Eduardo Manzano, uno de los pilares de la comedia mexicana y recordado por toda una generación gracias a sus icónicos personajes en televisión, teatro y cine. Su hijo, Lalo Manzano, fue quien dio a conocer la noticia a través de un comunicado emotivo en el que dedicó palabras de despedida para su padre, destacando su trayectoria, su entrega al trabajo y el impacto que dejó en miles de personas a lo largo de más de seis décadas de carrera.

Tras la publicación, la industria del entretenimiento reaccionó de inmediato. Actores, conductores, productores y colegas que compartieron escenario con Eduardo Manzano comenzaron a enviar mensajes de apoyo para su familia, así como recuerdos y despedidas hacia el también integrante de los Polivoces. Las redes sociales se llenaron de imágenes, anécdotas y mensajes que retratan el cariño y respeto que despertó en sus compañeros de profesión.

Muere Eduardo Manzano, querido actor y comediante mexicano a los 87 años de edad: ¿cuáles fueron las causas? / Redes sociales y canva

¿Qué dice el comunicado del hijo de Eduardo Manzano sobre su muerte?

Lalo Manzano publicó un mensaje en el que confirmó la muerte de su padre, Eduardo Manzano, quien perdió la vida el 4 de diciembre y agradeció el cariño del público. En su texto, destacó la importancia de la carrera artística de Eduardo Manzano, su disciplina y el impacto que dejó en generaciones completas gracias a sus personajes humorísticos. También expresó que detrás de cada sketch existía un hombre dedicado, detrás de cada aplauso, un profesional comprometido, y detrás de cada risa, un padre presente en los momentos más importantes de su vida.

En su mensaje, Lalo subrayó que el legado de su padre perdura no solo en los escenarios, sino en todas las personas que se formaron, crecieron y rieron con su trabajo. Agradeció el apoyo, las muestras de cariño y el acompañamiento del público en un momento tan significativo para su familia. El comunicado cerró con un agradecimiento directo hacia Eduardo Manzano por su vida, sus enseñanzas y por el impacto que dejó en quienes lo rodearon.

Además de la publicación principal, Lalo Manzano recibió cientos de mensajes en la sección de comentarios de Instagram. Famosos, amigos cercanos, compañeros de trabajo y seguidores del actor enviaron condolencias y recordaron la trayectoria del comediante con mensajes públicos en sus redes sociales.

Eduardo Manzano / Archivo TVNotas

¿Qué famosos reaccionaron a la muerte de Eduardo Manzano?

Las reacciones comenzaron a llegar minutos después de que se confirmara la muerte de Eduardo Manzano. Entre los primeros en manifestarse estuvo el Capi Pérez, quien compartió en sus historias de Instagram una publicación de EXA FM con la imagen del actor. Acompañó la foto con la frase: “Descanse en poder”, mensaje que se viralizó rápidamente entre los seguidores del conductor.

En la cuenta de Instagram de Lalo Manzano aparecieron también mensajes de varias figuras del espectáculo:



Mario Bezares escribió: “Dios lo tenga en su gloria, Maestro de la comedia”.

“Dios lo tenga en su gloria, Maestro de la comedia”. El Guana comentó: “Lalo querido, hermano. Lamento tanto esta pérdida tan grande. Te abrazo con todo el amor y cariño de siempre”.

“Lalo querido, hermano. Lamento tanto esta pérdida tan grande. Te abrazo con todo el amor y cariño de siempre”. María Zel añadió: “Lo siento mucho Lalo, tu papá siempre vivirá en nuestros corazones. Fuerte abrazo”.

“Lo siento mucho Lalo, tu papá siempre vivirá en nuestros corazones. Fuerte abrazo”. Shiky dejó un mensaje breve: “¡Lalo! ¡Gracias!”.

“¡Lalo! ¡Gracias!”. Shanik Berman colocó: “Lo siento tanto”.

“Lo siento tanto”. Luis Felipe Tovar escribió: “No sabes cómo lo siento mi querido Lalo. Te mando un abrazo muy fuerte. Que descanse en paz el grande entre los grandes Eduardo Manzano”.

“No sabes cómo lo siento mi querido Lalo. Te mando un abrazo muy fuerte. Que descanse en paz el grande entre los grandes Eduardo Manzano”. Diego Schoening, uno de los mensajes más extensos: “ Mi querido Lalo, De verdad lo siento muchísimo, hermano. Me quedé con un nudo en la garganta cuando me enteré. No pude evitar recordar tantos momentos que vivimos juntos, desde que éramos unos niños hasta todas las veces que nos tocó trabajar lado a lado. Tu papá siempre fue parte de ese camino, siempre presente de una u otra forma, y por eso su partida también se siente cercano. Quiero que sepas que estoy contigo, que te mando un abrazo enorme a ti ya toda tu familia. Que Dios les dé la fuerza para atravesar este trago tan amargo y que encuentren paz en los recuerdos y en el amor que él les dejó. Que descanse en paz tu papá. Aquí estoy para lo que necesitas, de corazón.”

Condolencias para la familia de Eduardo Manzano / Captura de pantalla

¿Qué dijo Jorge Ortiz de Pinedo sobre la muerte de Eduardo Manzano?

Jorge Ortiz de Pinedo, compañero de Eduardo Manzano, expresó públicamente su pesar tras la muerte de ‘don Arnoldo’ en ‘Una familia de diez’, con quien compartió años de colaboración y amistad. A través de un mensaje en sus redes, el actor y productor lamentó profundamente la muerte del comediante, a quien describió como una pieza fundamental de la comedia mexicana.

En su comunicado, Ortiz de Pinedo detalló que Manzano murió el 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada. Recordó su trayectoria como “el Polivoz” y destacó su sensibilidad, talento y la creación de personajes que marcaron generaciones. Mencionó también su papel como don Arnoldo López Conejo, uno de los más reconocidos en la exitosa serie Una familia de diez, donde su presencia fue clave durante los últimos años de su carrera.

El productor compartió que convivió y trabajó con Manzano durante los últimos 15 años, en presentaciones teatrales, giras y en el programa de televisión. Añadió que tanto él como el elenco del proyecto se encuentran de luto y que los próximos episodios de Tú crees y Una familia de Diez serán dedicados al comediante en señal de respeto.

Ortiz de Pinedo extendió sus condolencias a la familia del actor, especialmente a su esposa Susana; a sus hijos Eduardo, Mariela y Ariel; a sus nietos; y a todos sus seres queridos. Finalizó su mensaje deseando descanso eterno para el actor, a quien se refirió como “el gran Eduardo Manzano, ‘el Polivoz’.

Jorge Ortíz de Pinedo Hoy, viernes 5 de diciembre, al minuto uno de la madrugada, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, el inolvidable Polivoz, quien con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables, como el que interpretó los últimos años de su vida: don Arnoldo López Conejo, el abuelo de “Una Familia de Diez”. Eduardo es, indiscutiblemente, un ícono de la Comedia Mexicana; en Teatro, Cine y televisión fue y será siempre una figura a la que recordaremos con admiración, respeto y cariño, quien destacó desde sus inicios haciendo pareja con Enrique Cuenca. Compartí con él los últimos 15 años, en presentaciones teatrales, giras por toda la República, así como en el programa de televisión, donde todos sus compañeros estamos de luto, y desde luego, las emisiones de este fin de semana de “Tú crees” y “Una familia de 10” estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él. A su esposa Susana; a sus hijos, Eduardo, Mariela y Ariel; a sus nietos; a sus compañeros, amigos, y a su público, mi más sincero pésame por la pérdida de mi querido amigo y compañero. Descanse en paz el gran EDUARDO MANZANO, “El Polivoz”. Jorge Ortiz de Pinedo. Sus restos serán velados a partir de hoy a las 4 pm en García López de General Prim.

Comunicado de Jorge Ortíz de Pinedo / Captura de pantalla

¿Qué dijo el elenco de Una familia de diez tras la muerte de Eduardo Manzanp?

Tras la muerte de Eduardo Manzano, varias figuras del elenco de Una familia de diez compartieron mensajes en redes sociales para despedirse del actor, con quien convivieron durante años en las grabaciones del programa. Sus publicaciones reflejaron el cariño, la cercanía y el impacto que dejó en quienes trabajaron a su lado.

Mariana Botas, quien interpretó a Martina en la serie, fue una de las primeras en pronunciarse. En Instagram escribió un mensaje dedicado directamente a Eduardo Manzano, al que llamaba “Lalito”: “

“Hoy me desperté con esta noticia tan triste y tengo el corazón roto… Mi Lalito, no hay palabras para describir el amor, admiración y agradecimiento que siento hacia ti. Fuiste y siempre serás mi abuelito porque tú y yo sabemos que así fue. Me duele en el alma tu partida, pero le agradezco tanto a Dios y a la vida haber coincidido en este camino. Gracias por tanto, por las sonrisas, las bromas, los viajes, tu cariño inmenso y por tantas anécdotas y recuerdos que tenemos juntos. Te amo con el alma… Descansa en paz, sé que nos volveremos a encontrar. Todos los aplausos del mundo para ti hasta el cielo”. Mariana Botas

Su despedida generó cientos de reacciones de seguidores de la serie, quienes recordaron la complicidad que ambos mostraban frente a cámaras.

Por su parte, Jessica Segura, quien dio vida al personaje de Tecla, también escribió un mensaje dedicado al comediante. La actriz publicó:

“Lalito, vuela alto. Solo tengo agradecimiento y amor. Siempre recordaré tus chistes, lo mucho que disfrutabas comer, tus historias, el amor con el que hacías tu trabajo, lo bondadoso y buen compañero. Te llevo en el corazón. De niña admiraba tu trabajo y jamás imaginé conocerte y mucho menos trabajar contigo, pero conocerte fue sin duda sorprendente. Te amo, Tata, y gracias por tanto” Jessica Segura

Por su parte el Guana, quien interpreta a Piere, la pareja sentimental del papá de la Nena, también dedicó unas palabras al comediante:

“Un abrazo enorme lleno de amor, respeto y cariño a toda la familia de mi hermano @lalomanzanocomediante Que HONOR haber compartido tablas al lado de uno de los más grandes comediantes que ha dado el país. Descanse en paz Eduardo Manzano.” El Guana

