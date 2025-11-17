Mientras Jorge Ortiz de Pinedo busca un trasplante de pulmón, habla de su estado de salud, ¿está grave?

El reconocido comediante y productor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo, figura clave en la televisión nacional y protagonista de la exitosa serie Una familia de diez, ha atravesado en los últimos años un complejo panorama de salud que lo mantiene a la espera de un trasplante de pulmón. A sus 77 años Ortiz de Pinedo habló sobre su estado actual y los desafíos cotidianos que enfrenta. ¿Qué enfermedad padece?

Jorge Ortiz de Pinedo adora a sus nietos y revela si les dejará herencia. / Facebook: Jorge Ortiz de Pinedo

¿Qué enfermedad padece el actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo?

La razón detrás de la necesidad de Jorge Ortiz de Pinedo de un trasplante es la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una afección progresiva que limita el flujo de aire y dificulta la respiración.

Considerada como una de las enfermedades respiratorias más comunes, la EPOC suele estar relacionada con una exposición prolongada a irritantes como humo de tabaco, contaminación ambiental o sustancias químicas.

En el caso de Ortiz de Pinedo, el padecimiento ha avanzado al punto de conducirlo a una dependencia constante de oxígeno y a una reducción significativa en su capacidad pulmonar.

Lee: Jorge Ortiz de Pinedo habla de su herencia, ¿dejará todo a sus hijos y nietos?

Jorge Ortiz de Pinedo y su padecimiento por EPOC / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo tras diagnóstico de EPOC?

Durante la entrevista realizada en Hoy, Jorge Ortiz de Pinedo explicó cómo ha tenido que adaptar su vida a los cambios que implica la dependencia del oxígeno para respirar con mayor estabilidad. Una de las declaraciones que más llamó la atención fue su comparación entre la capital del país y el puerto donde graba actualmente.

Aquí en la Ciudad de México, necesito más el oxígeno que en Acapulco. De hecho la ‘Familia de Diez’ se graba en Acapulco. Jorge Ortiz de Pinedo en Hoy, retomado de Milenio

La altitud de la Ciudad de México y la calidad del aire resultan factores determinantes para su padecimiento, por lo que las grabaciones en el nivel del mar representan un entorno más favorable para su respiración.

A pesar de ello, Ortiz de Pinedo reconoce que su movilidad, rutinas y actividades diarias han tenido que modificarse para preservar su estabilidad mientras llega el tan esperado trasplante.

Te puede interesar: Jorge Ortiz de Pinedo pierde a un ser querido y conmueve con su desgarradora despedida

Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre su estado de salud / YT: Las estrellas, redes sociales y canva

¿Cuál es la trayectoria de Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo Carvajal nacido en 1948 es un destacado actor, comediante, productor, director y dramaturgo mexicano. A lo largo de su carrera, ha creado producciones que hoy forman parte esencial de la cultura popular en México.

Proveniente de una familia estrechamente vinculada al mundo del entretenimiento, es hijo del actor y director Óscar Ortiz de Pinedo y de la actriz Magda Guzmán.

Además de sobresalir como intérprete, Ortiz de Pinedo desarrolló una sólida carrera como productor. Durante las décadas de los noventa y dos mil impulsó proyectos que se convirtieron en grandes éxitos de audiencia. Entre sus trabajos más emblemáticos destacan:



Cero en conducta (1999–2003),

(1999–2003), La escuelita VIP , una versión derivada que reunió a un elenco de comediantes ampliamente reconocidos.

, una versión derivada que reunió a un elenco de comediantes ampliamente reconocidos. Una familia de diez, lanzada en 2007.

A lo largo de su amplia carrera, ha recibido numerosos premios y homenajes, entre ellos:



Premios ACE

Reconocimientos por su trayectoria en el teatro mexicano

Distinciones especiales por su contribución al desarrollo de la comedia televisiva

Mira: ¿Indirecta a Adrián Marcelo? Jorge Ortiz de Pinedo ¿arremete contra comediantes que usan el “humor negro”?