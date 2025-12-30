Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada ¿de emergencia?: revela que fue operada ¿Cuál es su estado de salud?

La conductora Rocío Sánchez Azuara generó preocupación en redes, luego de confirmarse que fue hospitalizada para someterse a una cirugía que ya tenía programada. La información fue dada a conocer por la propia presentadora a través de su Instagram, donde explicó de manera directa su situación médica ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

Rocío Sánchez Azuara / Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Rocío Sánchez Azuara?

La tarde del lunes 29 de diciembre, la conductora Rocío Sánchez Azuara compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que informó que había sido internada durante la madrugada para una cirugía previamente programada. En el mensaje, Rocío Sánchez Azuara aclaró que el procedimiento estaba planeado con anticipación.

De acuerdo con lo explicado por la conductora, durante un chequeo médico de rutina los especialistas detectaron un problema en su útero. A pesar de que se describió como una mujer sana y con hábitos saludables, los estudios revelaron que su endometrio presentaba un crecimiento mayor al habitual, lo que hizo necesaria la intervención quirúrgica.

La presentadora detalló que el endometrio alcanzó un tamaño de once centímetros, cuando lo común es que mida alrededor de cinco. Esta condición, según explicó, ya estaba generando afectaciones en su vejiga, motivo por el cual los médicos recomendaron proceder con la cirugía para evitar complicaciones posteriores.

“Soy una mujer sana. Después de un chequeo notaron que mi endometrio estaba creciendo de más, lo que sacaron de mi cuerpo es un endometrio de once centímetros. Los úteros suelen medir cinco centímetros, el mío estaba más allá de la mitad. Después de tres embarazos se fue creando una especie de tejido que ya estaba afectando mi vejiga.” Rocío Sánchez Azuara

¿Qué cirugía le realizaron a Rocío Sánchez Azuara?

En el mismo video, Rocío Sánchez Azuara explicó que la operación tuvo una duración aproximada de tres horas. Durante el procedimiento, los médicos realizaron la extracción total de su útero. La conductora señaló que la cirugía presentó algunas complicaciones derivadas del tamaño del tejido y de los cambios generados tras sus tres embarazos, aunque finalmente el procedimiento se completó con éxito.

“Fui internada hoy en la madrugada; era una cirugía programada. Todo salió excelente”, expresó la conductora en el mensaje que compartió con sus seguidores. Asimismo, explicó que el crecimiento del endometrio fue resultado de un tejido que se fue formando con el paso del tiempo y que ya estaba afectando otros órganos.

Tras la intervención, Rocío Sánchez Azuara permaneció bajo observación médica para monitorear su evolución. La conductora indicó que el personal de salud evaluaría su recuperación durante las horas posteriores a la cirugía antes de determinar el momento adecuado para darle de alta.

¿Cuál es el estado de salud de Rocío Sánchez Azuara hoy 30 de diciembre?

Hasta el momento, Rocío Sánchez Azuara ha informado que su estado de salud es estable y que se encuentra en proceso de recuperación. De acuerdo con lo que compartió, la cirugía fue exitosa y no presentó complicaciones mayores durante el procedimiento.

La conductora señaló que continuará en observación médica y que existe la posibilidad de que sea dada de alta este mismo martes 30 de diciembre, siempre y cuando su evolución sea favorable. Además, aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido por parte del público tras darse a conocer la noticia de su hospitalización.

Rocío Sánchez Azuara no ha precisado cuánto tiempo tomará su recuperación total ni si esto afectará temporalmente sus actividades profesionales. Sin embargo, dejó claro que se mantendrá atenta a las indicaciones médicas y que priorizará su salud durante este proceso.

Por ahora, la conductora de Acércate a Rocío se mantiene bajo supervisión médica y ha sido ella misma quien ha brindado la información oficial sobre su estado de salud, con el objetivo de mantener informados a sus seguidores y evitar especulaciones en torno a su hospitalización.

