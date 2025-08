¡Dardo para La casa de los famosos México! Rocío Sánchez Azuara dice que su nuevo programa “no tiene competencia”

El próximo 3 de agosto, se estrena el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara, ‘Tu historia como la mía’. Dicho show se emitirá en el mismo horario que ‘La casa de los famosos México 2025’, es decir, a las 8 pm. En un encuentro con la prensa, la presentadora expresó qué piensa de “la competencia”.

‘Tu historia como la mía’, el nuevo programa de Rocío Sánchez Azuara, es un “reality talk show” en el que celebridades y personas comunes contarán sus historias más profundas. Algunos de los famosos invitados son:

Este programa abordará diversos temas como abuso, pérdida, problemas de salud y discriminación, prometiendo así llegar al corazón de su audiencia.

‘Tu historia como la mía’ se transmitirá todos los domingos, a través de la señal de Azteca UNO, a partir de las 8 pm. En la presentación del show, la propia Rocío declaró que este programa era “honesto, entretenido y catártico”.

Rocío Sánchez Azuara dijo tener mucha fe en que ‘Tú historia es la mía’ cautive al público y sea muy exitoso. También aseguró que, para ella, su programa “no tiene competencia”. Esto, en referencia a que su show estará transmitiéndose al mismo tiempo que ‘La casa de los famosos México’.

“Para mí, no existe la competencia. No en mi caso, en mi formato, en mi carrera, no existe la competencia. Estamos lanzando una propuesta, estamos proponiendo algo que esperamos que funcione”