Ricardo Peralta ¿se cuelga de La casa de los famosos México? Pide en redes lo comparen con nuevos habitantes

A pesar de haber salido por la puerta de atrás en la temporada anterior, Ricardo Peralta no suelta el reflector. En medio de la euforia por La casa de los famosos México 2025, el influencer lanzó un mensaje en redes que desató carcajadas, críticas… y comparaciones que él mismo pidió. La redes no perdonan y sus peticiones y están dando de que hablar. Te contamos todo lo que dijo.

Mira: Ricardo Peralta defiende a Crista Montes de las críticas por entrevista con Adrián Marcelo: “La entiendo”

Ricardo Peralta / FB: Ricardo Peralta

¿Qué dijo Ricardo Peralta sobre los nuevos habitantes de La casa de los famosos México 2025?

Mientras los nuevos habitantes de La casa de los famosos México 2025 hacen de las suyas en el reality, Ricardo Peralta reapareció en X (antes Twitter) para lanzar un mensaje directo y sin filtro:

“Ya quiero ver sus menciones con los integrantes que digan que es como yo; que haga drama, que se enamore, diga cosas locas y que la cag... y todo. Aquí las estaré esperando felizmente” Ricardo Peralta

El exhabitante, que en su edición fue duramente criticado y hasta abucheado en su salida, parece no tener resentimientos. Al contrario, se burla de su propio paso por el show y se muestra feliz de que aún lo sigan recordando, aunque sea con memes.

Lee: Ricaldo Peralta: ¿De qué falleció el hermano del influencer? Lo recordó con enternecedor mensaje

¿Con qué habitante de La casa de los famosos México están comparando a Ricardo Peralta y por qué?

Las comparaciones no tardaron en llegar. Los fans del programa empezaron a relacionar a Ricardo Peralta con Shiky, el influencer español, que también pertenece a la comunidad LGBTTQ+.

Además, la dinámica de amistad, bromas y cercanía entre Shiky y Aarón Mercury les recordó a muchos lo que ocurrió con Ricardo y Sian, aunque también hubo quienes señalaron que Ricardo ya estaría enamorado de Aaron Mercury y con 100 mil seguidores menos si estuviera en la casa.

Lejos de molestarse, Ricardo retomó el comentario y le dio su propio giro, declarando abiertamente: “Eso sí pasaría, pero enamorado de Aldo”.

Con esto dejó claro que, si pudiera entrar de nuevo, ya estaría armando su propia historia de amor con uno de los habitantes más atractivos de esta edición.

Mira: Wendy Guevara pelusea a Ricardo Peralta luego de invitarlo a su programa y desata críticas: “Es de gente gata”

¿Qué dicen en redes de Ricardo Peralta que quiere ser comparado con los nuevos habitantes de La casa de los famosos México?

Lo que para muchos fue una salida desastrosa de La casa de los famosos México, para Ricardo Peralta parece ser una oportunidad de seguir vigente. Aunque fue uno de los participantes más criticados, Peralta demuestra que sigue buscando atención, aunque sea provocando a las redes.

Pero las redes no perdonan, y los cibernautas no tardaron en hacerle saber que, más que limpiar su nombre, parecía no superar su fallida participación en La casa de los famosos México.

"¿Por qué este güey cree que ya todo está bien y actúa como si ya lo pelaran?”

“Hasta ahora, ningún integrante es tan desagradable como tú.”

“Ya, güey, esa historia ya se contó. Dale vuelta a la página, no es tu juego.”

“Nah, preciosa, como tú, nadie (afortunadamente).”

“Gracias a Dios no hay inventados con la realidad alterada”

YT: Canal 5

¿Por qué Ricardo Peralta fue tan criticado en La casa de los famosos México 2024?

Durante su paso por La casa de los famosos México 2024, Ricardo Peralta fue uno de los personajes más controversiales. Aunque entró con la intención de mostrar su lado más auténtico y divertido, terminó protagonizando varios enfrentamientos, como el que tuvo con uno de los integrantes de team Mar, a quien acusó en vivo de burlarse de su vestimenta. Su discurso fue tan intenso que muchos lo acusaron de manipular emocionalmente a la audiencia y de usar su orientación como estrategia, lo que le costó una ola de críticas y la pérdida de más de 100 mil seguidores en redes.

Además, su comportamiento dentro de ‘La casa’, como cuando se metió en medio de una broma entre el team Mar y Sian cuando sacaron su colchón del cuarto, fue visto por muchos como exagerado y dramático, lo que alimentó su imagen de “inventado”.

Uno de los momentos más comentados fue su relación con el actor cubano Sian Chiong. Ricardo Peralta confesó que dentro de La casa las emociones se intensifican y que llegó a sentir un “idilio fuerte” con él. Sin embargo, al salir, reconoció que probablemente exageró las cosas y que pudo haber manejado la situación de otra forma