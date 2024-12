Ricardo Peralta regresa a redes luego del abucheo; lanza emotivo mensaje

El influencer Ricardo Peralta decidió regresar a las redes sociales por un motivo especial: su cumpleaños número 29. Tras un largo tiempo de ausencia de las redes debido a las críticas negativas que recibió por sus comentarios a lo largo de su participación en ‘La casa de los famosos México’ que le valieron ser abucheado hace unas semanas en la premier de ‘Wicked’ en México donde pasó por la alfombra amarilla, tras haber criticado a las protagonistas. Luego de su salida de La casa, Ricardo se quedó sin representante quien se deslindó de él debido a sus polémicos comentarios en el reality.

Ricardo Peralta salió del país por unos días para tratar de recuperarse de la vorágine / Instagram

Ricardo Peralta reconoce que no fue un buen año, pero agradece a quienes siguen con él

Peralta reapareció en Instagram para compartir un mensaje emotivo en el que reflexiona sobre este complicado año. En la publicación que acompañó con imágenes, Ricardo se mostró agradecido por superar las dificultades y celebrar otro año de vida.

"¡Feliz cumpleaños número 29 a mí! ¡Qué fuerte estuvo este año! Algo que agradezco mucho es no haberme vuelto loca en esta estrepitosa caída de ser la más querida a la no tanto (lol que mal) y agradezco a mi Ññ, a mi familia y amigos por mantenerme cuerda… ¡Ahhh y a mi terapeuta!”, añadió, haciendo referencia a su proceso de sanación personal en medio de las críticas que afectaron su bienestar emocional.

Ricardo también agradeció a quienes se mantuvieron a su lado a pesar de los altibajos. “Gracias a las personas que se quedaron y tienen bondad en sus corazones”, expresó. Además, aprovechó para mencionar a Daniel Valle y Jair Sánchez, con quienes colaboró en el concepto ‘Trío de tres’ y con quienes viajó a Europa recientemente. “Gracias por este viajesazo a Europa para estar riendo y gozando como solo sabemos hacer. Les amo Jair y Daniel. Amé nuestro Eurotrip”, finalizó.

Salud mental de Ricardo Peralta había preocupado a su gente cercana

En TVNotas te contamos que su familia y amigos temían lo peor y estaban muy preocupados por Ricardo luego de los abucheos que recibió porque le dio una crisis de ansiedad.

“Ricardo se quedó un tiempo asimilando la situación. No sé si entró a la sala o ya no, pero después de un rato salió llorando del Auditorio. Llegó a su casa y le entró una crisis de ansiedad en la que no podía controlar el llanto y la angustia. Fue un momento terrible. Su novio Charly, con quien vive, tuvo que controlarlo. Estaba muy mal Ricardo”, nos contó una fuente cercana al influencer sobre cómo se sintió al llegar a casa luego de ser abucheado.

Nuestra fuente nos contó también: “La familia y los amigos de Ricardo estamos muy preocupados. En estas crisis Ricardo ha comentado que ya no puede. Que ya no puede continuar. Con esto nos ha angustiado horrible. Tememos que pueda tomar una decisión extrema”.

A unas semanas de esto, ahora parece que Ricardo está mejor y asimilando lo que sucedió con su carrera.

